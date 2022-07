Kalidou Koulibaly infiamma il mercato del Napoli. Stando alle ultime notizie di Calciomercato, il centrale senegalese avrebbe rifiutato il rinnovo proposto dal club azzurro. Il patron Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto un contratto da circa cinque milioni di euro, che sarebbe stato rifiutato dal calciatore. Il KK potrebbe lasciare la città partenopea per iniziare una nuova avventura europea.

Le pretendenti non mancano: in primis, ci sarebbe la Juventus di Massimiliano Allegri che con la probabile cessione di De Ligt, avrebbe messo il centrale napoletano in cima alla lista dei desideri per puntellare la retroguardia della Vecchia Signora.

Koulibaly vorrebbe però provare un'esperienza all'estero, senza tradire la fiducia del popolo azzurro, che lo ha sempre riconosciuto come il simbolo della città. Ecco perchè, ci sarebbe l'interesse di due top club europei, ovvero il Chelsea ed il Barcellona.

I Blues che sarebbero indietro rispetto al Bayern Monaco nella corsa per De Ligt, potrebbero decidere di virare sul KK ed offrire quei 30-35 milioni di euro al club di De Laurentiis per iniziare una trattativa. La squadra di Tuchel ha necessità di acquistare dei difensori, visti gli addii di Christiansen e Rudiger.

Altro club che sarebbe interessato alle prestazioni di Koulibaly è il Barcellona che dopo un'annata complicata, vuole ritornare ai vertici del calcio spagnolo ed europeo.

I blaugrana avrebbero però la necessità di effettuare qualche cessione importante come quella di De Jong al Manchester United, per avere la possibilità di intavolare una trattativa con il Napoli.

Napoli, le ultime su Mertens

Altro snodo cruciale per il mercato azzurro è legato al possibile rinnovo di Dries Mertens, che stenta a decollare.

Nonostante l'interesse di molti club, la volontà del belga sarebbe quella di continuare la sua esperienza all'ombra del Vesuvio, dove è diventato un simbolo del club e della piazza partenopea. Per questo, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, Ciro potrebbe decidere di ridursi l'ingaggio sensibilmente per andare incontro alla riduzione del tetto ingaggi che il patron Aurelio De Laurentiis starebbe mettendo in atto per la prossima stagione.

In attesa di capire il futuro di Mertens, il club partenopeo continuare a monitorare le prestazioni di Gerard Deulofeu che resta l'obiettivo numero per puntellare l'attacco a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Tra il Napoli e l'Udinese non c'è ancora l'accordo completo, visto che la società friulana chiede almeno 18 milioni di euro per lasciar partire il fantasista spagnolo.

In ottica acquisti, gli azzurri seguono anche il profilo di Nandez in caso di cessione di Fabian Ruiz. L'esterno uruguaiano sarebbe nel mirino di Juventus e Torino.