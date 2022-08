Un Ferragosto caratterizzato dalle voci di mercato per il Crotone. La squadra rossoblù, che sta godendo di alcuni giorni di pausa, ritornerà in campo per la ripresa degli allenamenti nella giornata di mercoledì 17 agosto. La rosa potrebbe però privarsi di uno dei suoi elementi dotati di maggiore qualità, ovvero dell'attaccante Augustus Kargbo che sarebbe stato richiesto dal Royal Charleroi Sporting Club, comunemente chiamato Charleroi. A fare il suo ritorno in rossoblù potrebbe essere invece Marco Tumminello, attaccante che ha vestito la maglia degli squali nella Serie A 2017-2018.

Crotone, presunta richiesta dal Belgio

Dopo essere stato protagonista del ritiro estivo del Crotone, per l'attaccante Augustus Kargbo il futuro potrebbe essere lontano dall'Italia. Per il calciatore della Sierra Leone, protagonista di 32 presenze e 3 reti nel torneo cadetto 2021-2022, sarebbe giunta nelle ultime ore una proposta dal Belgio. Charleroi che avrebbe messo nel mirino il giocatore del Crotone per rinforzare il reparto offensivo. Nelle scorse settimane ad interessarsi alla punta erano state due formazioni neopromosse, il Palermo in Serie B e la Cremonese in massima serie.

Crotone, quasi fatta per Tumminello

Un ritorno a sorpresa a Crotone potrebbe essere quello dell'attaccante, classe 1993, Marco Tumminello.

Il calciatore dell'Atalanta ha vestito la casacca rossoblù sotto la guida del tecnico Walter Zenga nella stagione di Serie A 2017-2018. Per lui 9 presenze e 3 reti prima di un grave infortunio che ha concluso l'avventura in Calabria. A distanza di alcune stagioni, ma in Serie C, le strade tra la punta e i rossoblù potrebbero ricongiungersi.

L'operazione per il suo ritorno sembrerebbe ormai ai dettagli con un annuncio che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Le altre operazioni rossoblù

Tra possibili acquisti e probabili cessioni potrebbero essere ancora diverse le operazioni che vedranno il Crotone protagonista. In uscita rimarrebbe l'esterno Manuel Nicoletti, poco utilizzato la scorsa stagione dal tecnico Francesco Modesto.

All'elenco delle presunte cessioni potrebbe aggiungersi quella del giovane centrocampista Mattia Timmoneri, seguito dal Ragusa. Futuro in bilico anche per il centrocampista Jacopo Petriccione, al momento confermato ma sempre pronto a valutare offerte dalla Serie B.

In entrata i rossoblù potrebbero promuovere il giovane portiere Francesco Gattuso in prima squadra, operando l'acquisto di un terzino destro e di una prima punta. Tra i nomi per l'attacco rimarrebbe percorribile quello di Mattia Magrassi della Virtus Entella, mentre sarebbe stato smentito quello di Marco Sau.