Tra le diverse trattative di mercato sul tavolo del Crotone in queste ore è circolata l'ipotesi di un ritorno. Il nome sarebbe quello di Manuel Marras, attaccante di proprietà del Bari. La punta, in prestito nell'ultima stagione al Crotone, avrebbe però rifiutato il ritorno in rossoblù, volendo rimanere nel campionato cadetto.

Intanto è da ritenersi sfumata pure l'ipotesi Davide Barosi per la porta, con il calciatore che sarebbe pronto a siglare un contratto con la Juve Stabia. In uscita dai rossoblù ci sarebbero il difensore Manuel Nicoletti e il centrocampista Mattia Timmoneri.

Crotone, Marras rifiuta l'offerta

Arrivato a Crotone nella finestra di mercato di riparazione di gennaio dal Bari, l'attaccante Manuel Marras ha totalizzato in rossoblù 15 presenze con tre reti. A fine stagione è poi tornato nella società barese.

A distanza di alcuni mesi gli squali avrebbero provato a formulare una nuova offerta al calciatore, ritenendolo utile per un torneo come la terza serie. Manuel Marras avrebbe però declinato l'offerta, preferendo continuare a giocare in Serie B. Per lui nei giorni scorsi era anche giunta un'offerta dall'Ascoli, ma anche in questo caso l'attaccante non avrebbe dato parere favorevole al trasferimento.

Barosi verso la Juve Stabia

Un nome che già a inizio mercato era stato accostato al Crotone è quello dell'estremo difensore Davide Barosi, in uscita dal Grosseto.

Il calciatore, seguito da Venezia e Crotone, sarebbe però ormai in procinto di firmare un contratto con la Juve Stabia.

Dopo la cessione dei giorni scorsi del portiere Gianluca Saro alla Cremonese a titolo definitivo, il Crotone sta valutando la promozione come terzo portiere della rosa del giovane Francesco Gattuso, elemento del settore Primavera rossoblù.

Crotone, le altre possibili operazioni

Nella lista dei partenti del Crotone ci sarebbe Manuel Nicoletti, difensore ritornato lo scorso gennaio dal Foggia. Per lui c'è stato poco spazio sia con Francesco Modesto che nel ritiro estivo di queste settimane sotto la guida di Franco Lerda.

Verso il cambio di maglia con la formula del prestito è anche il centrocampista Mattia Timmoneri, seguito dal Ragusa.

In attacco si starebbe concretizzando nelle ultime ore il ritorno di Marco Tumminello, punta classe '98 dell'Atalanta, che ha già vestito la maglia crotonese nel 2017-2018 in Serie A (segnando tre reti in nove partite).

Intanto il Charleroi (squadra del campionato belga) avrebbe invece condotto un sondaggio per l'acquisto dell'attaccante Augustus Kargbo.