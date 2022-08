Il Crotone prosegue la sua preparazione in vista del debutto stagionale fissato per domenica 4 settembre. Dopo la vittoria contro lo Scalea (4-0) i rossoblù hanno ripreso ad allenarsi presso il Centro Sportivo Antico Borgo. Sono però ore importanti in ottica mercato, con il Crotone che sarebbe vicino all'acquisto del terzino destro Riccardo Spaltro dalla Spal. Nelle ultime ore i rossoblù si sarebbero inseriti nella corsa al difensore Marco Perrotta del Bari, corteggiato anche dall'Avellino. In uscita il difensore Manuel Nicoletti, per il quale si potrebbe concretizzare un ritorno al Monopoli.

Crotone, Perrotta per la difesa

Tra i profili che il Crotone starebbe seguendo nelle ultime ore per completare la difesa, ci sarebbe anche quello di Marco Perrotta - calciatore classe 1994 - che non starebbe trovando spazio all'interno della rosa del Bari dopo essere rientrato per fine prestito dal Palermo. A lui starebbe guardando il Crotone che però deve fare i conti con la concorrenza dell'Avellino. Nella stagione sportiva 2021-2022 per Marco Perrotta sono giunte 24 presenze con la maglia rosanero, conquistando a fine stagione la promozione in Serie B con il Palermo a seguito della vittoria dei play-off.

Spaltro vicino al Crotone

Un altro arrivo in casa rossoblù dovrebbe essere quello del terzino destro Riccardo Spaltro, calciatore della Spal che sarebbe ormai prossimo alla firma con il Crotone.

Dovrebbe spettare a lui il ruolo di alternativa a Luca Calapai nella rosa calabrese. L'arrivo di Riccardo Spaltro potrebbe sbloccare la cessione di Vasile Mogos, elemento attualmente in forza al Crotone ma fuori rosa sin dall'inizio del ritiro estivo. Nei giorni scorsi si era prospettata la possibilità di una cessione a titolo definitivo al Sudtirol, ipotesi al momento tramontata.

Le altre operazioni

Sul fronte delle cessioni il difensore del Crotone Manuel Nicoletti sembrerebbe sempre più vicino all'addio. Il calciatore ex Foggia potrebbe approdare nei prossimi giorni al Monopoli. A centrocampo si attenderebbero novità sul futuro del centrocampista fuori rosa Ahmad Benali, il quale avrebbe manifestato la sua intenzione di concludere la sua parentesi crotonese.

In entrata il nodo da sciogliere sarebbe quello del nuovo attaccante, con King Udoh dell'Olbia vicino al trasferimento al Pescara. Smentita la pista Marco Sau, il Crotone starebbe prendendo tempo con la Virtus Entella per l'attaccante Mattia Magrassi, che interesserebbe al Sudtirol. Nelle ultime ore gli squali hanno celebrato la gradita visita dell'ex attaccante brasiliano Caetano Calil.