Il Crotone riprenderà gli allenamenti presso il Centro Sportivo "Antico Borgo" nella giornata di mercoledì 17 agosto dopo i due giorni di pausa concessi dal tecnico Franco Lerda.

A tenere alta l'attenzione della tifoseria sono però le voci legate alla campagna acquisti dei rossoblù. Nelle prossime ore a Crotone potrebbe fare il suo arrivo il terzino destro Riccardo Spaltro dalla Spal. In attacco sarebbe a un passo il ritorno di Marco Tumminello dall'Atalanta, mentre Manuel Marras, attaccante del Bari, avrebbe rifiutato una seconda avventura con gli squali.

Crotone, in difesa c'è Spaltro

Dopo aver seguito per diversi giorni Filippo De Col, terzino del Sudtirol (ipotesi poi sfumata), il Crotone starebbe per concludere un nuovo acquisto. Si tratta dell'esterno destro Riccardo Spaltro della Spal. Il calciatore, cresciuto tra le fila della Roma, potrebbe lasciare gli estensi per fare il suo approdo in Calabria, contendendosi una maglia da titolare sulla fascia con Luca Calapai.

Si tratta di un profilo giovane, classe 2000, che era già stato accostato ai rossoblù nei primi giorni di trattative estive.

Tumminello verso il ritorno

Non solo volti nuovi ma anche ritorni. Il Crotone potrebbe riabbracciare nelle prossime ore l'attaccante Marco Tumminello, in uscita dall'Atalanta.

Il calciatore, che ha già vestito la maglia crotonese nella Serie A 2017-2018, arriverebbe a Crotone per ripartire dalla terza serie dopo diverse annate sfortunate, fatte prevalentemente di infortuni.

Non ritornerà a Crotone, invece, l'attaccante Manuel Marras. Il calciatore del Bari, in cerca di una nuova squadra, avrebbe declinato nei giorni scorsi l'offerta del Crotone, attendendo proposte importanti dalla cadetteria.

Crotone, le altre operazioni

Intanto il Crotone starebbe cercando anche di concludere alcune operazioni in uscita. In particolare starebbe cercando una sistemazione per l'esterno difensivo Vasile Mogos e per il centrocampista Ahmad Benali, entrambe fuori rosa, anche per cercare di alleggerire il monte ingaggi.

In attacco rimarrebbe l'interesse degli squali per l'attaccante Mattia Magrassi della Virtus Entella, seguito da vicino anche dal Cesena.

Amichevole con lo Scalea

In attesa di conoscere quelle che saranno le squadre partecipanti al Girone C di terza serie - per il "caso Campobasso" - il Crotone ritornerà in campo nella giornata di domenica 21 agosto allo Stadio Comunale "Ezio Scida" in un test amichevole contro lo Scalea (Eccellenza), gara aperta al pubblico e in programma alle ore 18.