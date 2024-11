Il Calciomercato è sempre in fermento e in questi giorni circola l'ipotesi di un un possibile scambio tra Victor Osimhen, attaccante del Napoli, in prestito al Galatasaray e Rafael Leao del Milan. L'Inter, alla ricerca di giovani talenti da integrare nella propria rosa, ha messo gli occhi su Daniel Maldini che interessa anche alla Juventus.

Milan interessato al bomber nigeriano

Il Milan potrebbe decidere di salutare Rafael Leao che ha il contratto in scadenza nel 2028. Il calciatore non sta vivendo una buona stagione sotto la guida di Paulo Fonseca che gli preferisce Okafor.

Il Milan, quindi, avrebbe pensato di utilizzarlo come pedina di scambio con il Napoli per arrivare a Victor Osimhen. Il nigeriano è in prestito al Galatasaray e non è ritenuto centrale per il progetto partenopeo che, in caso di cessione, vorrebbe monetizzare senza accettare contropartite tecniche. Il Napoli vorrebbe incassare almeno 80 milioni di euro dalla vendita del cartellino di Osimhen che, da tempo, compare nei radar del Milan nonostante l'acquisto di Alvaro Morata.

Duello italiano per Maldini

Inter e Juventus seguono le prestazioni di Daniel Maldini. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025 ma è possibile svincolarlo pagando la clausola rescissoria da circa 15 milioni di euro.

Le sue caratteristiche tecniche interessano ai due club italiani che, in realtà, sarebbero più interessaste ad un’operazione a parametro zero programmata per la prossima estate.

Velocità e tecnica per i reparti offensivi

Victor Osimhen è uno degli attaccanti più promettenti e letali del calcio europeo. Le sue qualità tecniche e fisiche lo rendono un giocatore di grande impatto.

Osimhen è noto per la sua incredibile velocità, che gli consente di superare le difese avversarie. La sua accelerazione è particolarmente impressionante tanto da agevolarlo nei passaggi in profondità che gli offrono i compagni di squadra. Grazie alla sua altezza e potenza fisica, il nigeriano è efficace anche nel gioco aereo.

È in grado di segnare su cross e calci d'angolo e ha dimostrato di essere abile anche nei calci di rigore.

Daniel Maldini può giocare in diverse posizioni offensive, principalmente come trequartista o esterno sinistro. Questa versatilità gli consente di adattarsi a vari schemi di gioco (dal 4-3-3 al 3-5-2) e di sfruttare al meglio le sue abilità. Sebbene ancora in fase di sviluppo, il giocatore del Monza ha mostrato di avere un buon senso del gol. È in grado di concludere in porta con entrambi i piedi, sia da fuori area che in situazioni più ravvicinate, il che lo rende una minaccia costante per le difese avversarie.