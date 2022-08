Questo martedì 23 agosto era atteso un summit di Calciomercato tra la dirigenza della Juventus e il tecnico Massimiliano Allegri. Il vertice serviva alle parti per confrontarsi sulle strategie da attuare sul mercato per gli ultimi giorni di trattative.

Il summit è finito da poco e, da quello che trapela, la scelta dei bianconeri per l'attacco sarebbe ricaduta su Arkadiusz Milik. La società proverà a prendere il polacco classe '94 del Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. Con l'eventuale arrivo del polacco, ovviamente, calerebbero molto le possibilità di vedere in bianconero Memphis Depay, che al momento è ancora legato al Barcellona.

Resta inoltre da capire se Allegri e la dirigenza juventina si siano confrontati anche in merito alla possibilità di arrivare a un nuovo centrocampista.

Ultimi giorni di mercato: potrebbe partire Fagioli

Questi sono gli ultimi giorni di mercato e la Juventus ha ancora un po' di lavoro da fare, sia per quanto riguarda le entrate che per quanto concerne le uscite.

In particolare per quanto concerne le cessioni potrebbe lasciare Torino Nicolò Fagioli. Il numero 44 bianconero, in queste prime due giornate, non ha trovato spazio e la sensazione è che la società abbia deciso di mandarlo a giocare con maggiore continuità altrove. Per Fagioli l'ipotesi più plausibile sarebbe quella di tornare in prestito alla Cremonese, dove lo scorso anno ha ben figurato, e che quest'anno disputa la Serie A.

La Juventus aspetta altri rinforzi

In attacco dunque la Juve dovrebbe puntare sull'arrivo di Arkadiusz Milik. La società avrebbe un accordo di massima per il polacco del Marsiglia per un prestito a 2 milioni, più un diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

Poi resterà da capire se la Vecchia Signora troverà una soluzione per arrivare a Leandro Paredes.

Ma al momento questa ipotesi sembra in salita, poiché in mezzo al campo non è arrivata una cessione importante. In particolare Arthur Melo è ancora a Torino e per ora sembra difficile una sua partenza: il brasiliano guadagna molto e questo è problema per le eventuali pretendenti.

Intanto la squadra bianconera deve concentrarsi sul campionato e soprattutto sulla gara del 27 agosto contro la Roma, uno scontro diretto di alta classifica che potrebbe rivelarsi importante per il prosieguo del campionato. Chissà se per questo match Massimiliano Allegri potrà già avere a disposizione qualche nuovo giocatore.