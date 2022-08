Continua a prendere forma il nuovo Crotone del tecnico Franco Lerda, impegnato in questi giorni nella seconda parte del ritiro estivo presso il Mancini Park Hotel di Roma. Nella giornata di sabato 13 agosto gli squali affronteranno, in amichevole, il Monterosi Tuscia (Serie C), ma le attenzioni della dirigenza sarebbero mirate al completamento della squadra. In entrata, come emerso nei giorni scorsi, gli squali starebbero provando a chiudere l'acquisto di Mattia Magrassi, punta della Virtus Entella.

Crotone-Magrassi, trattativa in corso

In cerca di centimetri e reti, il Crotone potrebbe affidare la maglia da titolare per la stagione 2022-2023 a Mattia Magrassi, calciatore in uscita dalla Virtus Entella.

La punta, classe 1993, ha collezionato 36 presenze con 10 reti nella precedente stagione con la maglia dei liguri. Su di lui, oltre al Crotone, ci sarebbero squadre come il Cittadella in cadetteria e Reggiana, Cesena, Pordenone e Catanzaro in Serie C. I giallorossi, nelle ultime ore, avrebbero mollato però la presa virando su Alessio Curcio, attaccante del Foggia.

Incontro tra Crotone Virtus Entella

Un possibile incontro tra Crotone e Virtus Entella potrebbe avvenire nella giornata di venerdì 12 agosto, con gli squali che vorrebbero chiudere velocemente la trattativa in modo da "bruciare" la concorrenza e portare a casa un rinforzo di categoria. Lo stesso Mattia Migrassi era stato inizialmente accostato alla Reggiana nell'operazione che ha portato l'attaccante Luca Zamparo dai granata alla Virtus Entella.

Una punta moderna Mattia Magrassi, capace di vedere la porta e soprattutto dotato di una buona presenza fisica (1,94 cm).

Crotone, le altre operazioni

In attesa di ricevere le giuste offerte per il terzino Vasile Mogos e per il centrocampista Ahmad Benali, il Crotone starebbe perfezionando in queste ore due cessioni. A titolo definitivo dovrebbe trasferirsi il portiere Gianluca Saro, prossimo all'arrivo alla Cremonese in Serie A, con un contratto triennale.

Nuova esperienza anche per il centrocampista Mattia Timmoneri, seguito dal Ragusa, squadra nella quale potrebbe trasferirsi con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Crotone, sfida al Monterosi Tuscia

Nella giornata di sabato 13 agosto, il Crotone affronterà in test amichevole (a porte chiuse) il Monterosi Tuscia nella sede del Mancini Park Hotel di Roma, prima di fare rientro in Calabria.

Gli squali, nei giorni scorsi, hanno già affrontato la Primavera della Lazio, conseguendo una vittoria per 4-0. Il Crotone, così come le altre formazioni di Serie C, attendono ancora di conoscere il calendario della stagione 2022-2023, con l'unica certezza che ad oggi sembra essere la data del debutto, fissata al 4 settembre.