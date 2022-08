Da Rabiot ad Arthur Melo fino ad arrivare a Rovella. Dopo la partenza di Pellegrini potrebbe toccare anche ai centrocampisti della Juventus lasciare Torino per una nuova esperienza professionale. In questo momento il principale indiziato a partire è sicuramente il francese, con il Manchester United che sta cercando di trovare un'intesa economica con il giocatore, quella con la Juventus è stata raggiunta sulla base di circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda Rovella invece si lavora per un prestito al Monza.

Le tante cessioni a centrocampo potrebbero agevolare l'arrivo di due giocatori nel settore, un centrocampista ed una mezzala.

In questo momento però Allegri vorrebbe soprattutto un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, che sappia garantire equilibrio, gioco e verticalizzazione verso le punte. Il preferito sarebbe Leandro Paredes del Paris Saint Germain, che la Juventus vorrebbe acquistare in prestito con diritto di riscatto. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Si è parlato anche di un possibile interesse per Frattesi, ma in questo momento si cerca soprattutto un giocatore davanti alla difesa.

Massimiliano Allegri vorrebbe Paredes

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Allegri vorrebbe un regista e non una mezzala. Sarebbe questa la richiesta del tecnico Allegri, che a questo punto potrebbe affidarsi ad un centrocampo a tre supportato da un giocatore davanti alla difesa e due mezzali d'inserimento.

Il preferito sarebbe Leandro Paredes, che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain per circa 20 milioni di euro. La società francese starebbe già lavorando al sostituto, piace Fabian Ruiz del Napoli, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società campana. Paredes alla Juventus ritroverebbe il suo compagno di nazionale ed amico Angel Di Maria e non avrebbe problemi ad adattarsi perché conosce il campionato italiano avendo giocato sia con l'Empoli che con la Roma.

Il possibile mercato della Juventus

Il lavoro della Juventus prosegue anche per il settore avanzato con il possibile arrivo di un vice Vlahovic. La società bianconera vorrebbe evitare di spendere somme importanti, non è un caso che vorrebbe ingaggiare Memphis Depay nell'eventualità in cui l'olandese dovesse svincolarsi dal Barcellona.

Si parla di un'offerta da 5 milioni di euro netti a stagione per il giocatore. Difficilmente sarà Alvaro Morata il vice Vlahovic per i 30 milioni di euro della valutazione di mercato stabilita dall'Atletico Madrid. Gran parte della somma utilizzata per il mercato potrebbe essere investita su Sergej Milinkovic-Savic della Lazio o eventualmente su Niccolò Zaniolo, entrambi valutati molto dalle rispettive società.