Fine settimana di operazioni per il Crotone, impregnato dal 9 al 13 agosto nel ritiro romano del Mancini Park Hotel. Primo test contro la Primavera della Lazio concluso 4-0, ma a riaccendere l'attenzione dei tifosi non sono le prestazioni in campo ma le operazioni di mercato. Dovrebbe salutare definitivamente la Calabria, nelle prossime ore, il portiere Gianluca Saro destinato alla Cremonese. Un'altra cessione potrebbe portare il centrocampista Mattia Timmoneri in prestito al Ragusa.

Crotone, Saro in Serie A

Dopo una sola stagione, vissuta tra alti e bassi, il portiere Gianluca Saro potrebbe salutare gli squali.

Persa la Serie B con il tecnico Francesco Modesto a Crotone, il calciatore ex Pro Vercelli potrebbe ottenere la Serie A con la maglia della Cremonese. Il club grigiorosso avrebbe trovato l'accordo con i rossoblù per l'acquisto a titolo definitivo. Il portiere, dopo 7 presenze a Crotone, dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo a Cremona siglando un contratto triennale con la sua nuova squadra.

Timmoneri, c'è il Ragusa

A lasciare Crotone, anche se in prestito, potrebbe essere nelle prossime ore anche il centrocampista del settore Primavera rossoblù, Mattia Timmoneri. Il calciatore, aggregato alla rosa della prima squadra nella preparazione estiva, sembrerebbe destinato a giocare con il Ragusa.

Il centrocampista classe 2003, originario di Lentini, si trasferirà in Sicilia per ottenere minutaggio e proseguire la sua fase di crescita.

Crotone, le altre operazioni

Sul fronte delle altre cessioni, non sembrerebbero arrivare novità. Bloccati, al momento, i trasferimenti di Vasile Mogos al Sudtirol e Ahmad Benali alla Ternana.

Per i due calciatori, il futuro sarà comunque lontano da Crotone. Con la cessione di Gianluca Saro, il Crotone potrebbe ritornare sul mercato alla ricerca di un nuovo estremo difensore. In attacco, gli squali avrebbero sul tavolo tre nomi per due maglie: si tratterebbe di Manuel Picciarelli (svincolato), King Udoh dell'Olbia e Andrea Magrassi della Virtus Entella.

Una riconferma sempre più probabile per il Crotone potrebbe essere quella del centrocampista Jacopo Petriccione, rientrato dal prestito al Benevento, ma divenuto ormai un punto fermo del centrocampo di mister Franco Lerda.

Amichevole col Monterosi Tuscia

Nella giornata di sabato 13 agosto, il Crotone ritornerà in campo, ancora una volta al Mancini Park Hotel per affrontare in amichevole il Monterosi Tuscia, squadra di Serie C (girone C). L'amichevole si svolgerà a porte chiuse e rappresenterà l'ultimo impegno romano degli squali prima del ritorno in Calabria e della ripresa dei lavori al Centro Sportivo "Antico Borgo" di Crotone.