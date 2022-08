La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. Si lavora alle cessioni con tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino, dai centrocampisti Arthur Melo, Rabiot al difensore Pellegrini. A questi potrebbe aggiungersi anche Niccolò Rovella, che sarebbe vicino al trasferimento in prestito al Monza. La società lombarda è stata promossa in Serie A grazie agli investimenti effettuati dal proprietario Silvio Berlusconi e dall'ottimo lavoro dirigenziale di Adriano Galliani. Di recente l'amministratore delegato del Monza è stato intervistato ed ha avuto modo di parlare anche della Juventus e del suo amico Massimiliano Allegri.

In merito al mercato della società bianconera ha sottolineato come il ritorno di Paul Pogba sia romantico, facendo un paragone con quello di Kakà al Milan. Galliani ha parlato del francese come di un rimpianto con il Milan, dichiarando che non volle pagare una commissione al suo amico Mino Raiola (agente sportivo del centrocampista). Riguardo invece a Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato del Monza ha rimarcato il fatto che il toscano sia come Trapattoni e che l'unica cosa che conta è vincere. A tal riguardo ha aggiunto: 'Io non capisco perché certi tifosi si affezionino a giocatori e tecnici e contestino chi vince'.

Il ritorno di Pogba alla Juventus come quello di Kakà al Milan

'Se il ritorno di Pogba alla Juve mi ricorda quello di Kakà al Milan?

Per certi versi sì, qualcosa di romantico o, più che altro, un ritorno in un ambiente dove ci si è trovati bene'. Queste le dichiarazioni di Adriano Galliani in riferimento al ritorno di Pogba alla Juventus. Un acquisto che ricorda molto quello di Kakà al Milan, il brasiliano venne ceduto dopo diverse stagioni al Real Madrid per poi far ritorno alla società lombarda.

L'amministratore delegato del Monza ha parlato anche di Allegri, grande amico del dirigente. Ha aggiunto: 'Allegri è un grande allenatore, ma soprattutto è un vincente. E non è vero che fa giocare male le sue squadre'. A proposito del mercato del Monza, Galliani starebbe lavorando all'acquisto di una punta. Dopo aver trattato Pinamonti e Belotti, la società lombarda starebbe valutando Petagna del Napoli anche se il dirigente ha sottolineato come i campani chiedano molto per il loro giocatore.

Il Monza potrebbe acquistare Icardi dal Paris Saint Germain

Da non scartare la possibilità dell'acquisto di Mauro Icardi, non considerato un titolare nel Paris Saint Germain. La società francese vorrebbe cederlo anche perché negli ultimi mesi si è parlato soprattutto di questioni personali riguardanti l'argentino, in particolar modo sono state tante le indiscrezioni riguardanti il possibile divorzio dell'argentino da sua moglie Wanda Nara, che cura anche gli interessi sportivo del giocatore.