La Juventus, nel Calciomercato estivo della scorsa stagione, definì negli ultimi giorni di mercato la cessione di Cristiano Ronaldo e l'arrivo di Moise Kean dall'Everton. Oltre alla punta italiana, venne acquistato anche un giovane olandese che aveva disputato una stagione importante con il Psv Eindhoven, Mohamed Ihattaren. In scadenza di contratto a giugno 2022, la Juventus lo acquistò per circa 3 milioni di euro per poi prestarlo alla Sampdoria. Il 20enne però ha avuto diversi problemi di adattamento nella società ligure, tanto che decise di ritornare in Olanda.

La Juventus riuscì a cederlo all'Ajax in prestito nel recente mercato di gennaio con diritto di riscatto a circa 2 milioni di euro. Difficilmente, però, la società olandese usufruirà di tale diritto, almeno secondo le ultime notizie che arrivano dalla stampa olandese. Il giocatore avrebbe dei legami con la mafia, non a caso abiterebbe in quartiere in cui ci sono diversi criminali. In una recente intervista, l'ex agente di polizia ed attuali giornalista di cronaca nera John Van Den Heuvel ha dichiarato: 'Ihattaren è molto vicino a criminali. Questo non significa che lui stesso compia atti criminali, ma la linea è molto sottile'. A luglio, il centrocampista aveva saltato la preparazione estiva con l'Ajax per le minacce ricevute dalla criminalità, a tal punto che la polizia e la società olandese decisero di farlo vivere nell'anonimato.

Il giocatore si è allenato in maniera individuale smentendo legami con la criminalità, ma l'Ajax sarebbe pronta ad annullare il contratto con la Juventus.

Il giocatore Ihattaren avrebbe legami con la criminalità

Secondo la stampa olandese, l'Ajax sta facendo il possibile per annullare il contratto con la Juventus per Ihattaren, attualmente in prestito alla società olandese fino al 31 dicembre.

Il motivo sarebbe da ricercare nei presunti legami con la criminalità, in particolar modo con la mafia. Nonostante il giocatore abbia smentito sui social, l'Ajax sarebbe pronta a non investire sul cartellino del centrocampista. Ad alimentare le indiscrezioni in merito ai legami del giocatore con la mafia anche il giornalista di cronaca nera John Van Den Heuvel, che ha sottolineato come il giocatore sarebbe vicino all'ambiente criminale, anche se questo non significa che lui compia atti.

Di certo, a detto del giornalista, la linea è molto sottile.

L'Ajax potrebbe non riscattare il giocatore

Una storia particolare quella di Ihattaren, che con il Psv Eindhoven ha dimostrato il suo talento a tal punto che la Juventus ha deciso di investire su di lui. Negli ultimi mesi però il giocatore ha avuto problematiche personali, fino ai presunti legami con la mafia, con l'Ajax che potrebbe quindi non riscattarlo. Di conseguenza, la Juventus dovrà valutare il futuro professionale del giocatore.