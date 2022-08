Prosegue la fase di preparazione del Crotone presso il Centro Sportivo "Antico Borgo". Una fase tranquilla, nella quale il tecnico Franco Lerda e il suo staff stanno cercando di fare inserire, gradualmente, i nuovi arrivati all'interno degli schemi di gioco della squadra. Sul fronte del mercato il Crotone avrebbe raggiunto l'accordo con la Lucchese per il trasferimento del difensore Federico Papini. In mezzo al campo i rossoblù starebbero seguendo Marco Perrotta del Bari.

Crotone, in arrivo Papini

In difesa il Crotone starebbe perfezionando nelle ultime ore un acquisto.

Dalla Lucchese dovrebbe arrivare il difensore Federico Papini, classe 1999. Per lui una cessione a titolo definitivo agli squali con un contratto biennale con opzione di rinnovo per una terza stagione. Nella stagione precedente con la maglia della Lucchese in Serie C ha totalizzato 13 presenze portando a segno anche una rete contro la Reggiana. L'arrivo di Federico Papini potrebbe mettere la parola fine sull'arrivo in Calabria del terzino destro Riccardo Spaltro dalla Spal e potrebbe sbloccare la cessione di Vasile Mogos, attualmente fuori rosa al Crotone.

Perrotta per il centrocampo

A centrocampo il Crotone starebbe valutando l'inserimento di un nuovo elemento. Il nome caldo sarebbe quello di Marco Perrotta, calciatore di proprietà del Bari ma nella precedente stagione in prestito al Palermo.

Per lui poco spazio con la maglia dei pugliesi, neopromossi in Serie B, e la probabilità di una cessione nelle prossime ore. Ad interessarsi a lui oltre alla squadra rossoblù sarebbe stato anche l'Avellino. In mezzo al campo il Crotone sarà inoltre chiamato a cedere il centrocampista libico Ahmad Benali, che dopo aver declinato l'offerta della Ternana starebbe attendendo una nuova proposta sempre dalla cadetteria.

Crotone, le altre operazioni rossoblù

A rimanere in uscita in casa Crotone sarebbe il difensore Manuel Nicoletti, con una separazione che potrebbe concretizzarsi nelle ultime di mercato. Su di lui nelle scorse settimane si era soffermato l'interesse del Cosenza, di recente a mostrare gradimento sarebbe stato il Monopoli. In attacco i tifosi attendono da giorni delle novità.

Dopo l'arrivo di Marco Tumminello la dirigenza rossoblù potrebbe regalare al tecnico Franco Lerda una prima punta di esperienza. L'unica pista percorribile al momento sarebbe quella che porta a Mattia Magrassi della Virtus Entella, calciatore però seguito anche dal Sudtirol in Serie B. Non dovrebbe arrivare a Crotone l'esperto Manuel Pucciarelli (svincolato) mentre per l'attaccante King Udoh dell'Olbia il futuro potrebbe essere al Pescara.