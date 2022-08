La Juventus lavora sul fronte mercato per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Con l'addio di Luca Pellegrini, la dirigenza bianconera sta monitorando diversi profili per aumentare il tasso tecnico sulle corsie difensive.

Juve, possibile scambio Tsimikas-Arthur

Sfumato Emerson Palmieri accasatosi al West Ham, i bianconeri stanno sondando altri profili e tra questi ci sarebbe quello di Kostas Tsimikas, talentuoso esterno greco in forza al Liverpool. Vista la presenza di un totem come Robertson, lo spazio per l'ex Olympiakos si è ridotto e per questo potrebbe decidere di lasciare Anfrield per giocare con maggiore continuità e ritagliarsi uno spazio importante in una big europea.

La Vecchia Signora sta monitorando la situazione e potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Arthur come parziale contropartita tecnica. Infatti, i Reds sono alla ricerca di un centrocampista visto l'infortunio di Thiago Alcantara.

Oltre l'esterno greco del Liverpool, i bianconeri continuano a monitorare anche altre piste come Gayà del Valencia che ha una valutazione attorno ai 30 milioni di euro. Altro calciatore seguito è Sergio Reguilon del Tottenham, ormai fuori dal progetto di Antonio Conte. Gli Spurs potrebbero decidere di cedere in prestito l'esterno spagnolo, che resta nel mirino anche della Lazio di Maurizio Sarri come ultimo regalo di mercato da parte del patron Lotito.

Juve, bloccata la cessione di Rovella al Monza

Altro tassello fondamentale è il centrocampista tanto richiesto da Massimiliano Allegri. Viste le difficoltà nel completare la trattativa per Leandro Paredes, i bianconeri avrebbero bloccate alcune cessioni come quella di Nicolò Rovella.

Infatti, stando alle ultime notizie di mercato l'affare in prestito con il Monza sarebbe in stand-by con la Vecchia Signora che vorrebbe prima acquistare un centrocampista per poi cedere l'ex Genoa e farlo giocare con continuità nella formazione allegata da Stroppa.

Il discorso si allarga anche nei confronti di Fabio Miretti, entrato bene nel match di Marassi contro la Sampdoria. Il giovane centrocampista sarebbe infatti nel mirino della Cremonese e toccherà alla Juve decidere della sua possibile cessione in prestito.

Riguardo al centrocampo, restano in bilico le posizioni di Rabiot e Zakaria.

Il centrocampista francese resta nel mirino dei club inglesi e in particolare del Chelsea di Thomas Tuchel, mentre il mediano svizzero sarebbe un obiettivo di mercato della Roma di Josè Mourinho che perso Wijnaldum è a caccia di un centrocampista importante per completare la mediana. I giallorossi vorrebbero l'ex Mönchengladbach in prestito, mentre i bianconeri vorrebbero cederlo a titolo definitivo.