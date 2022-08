Federico Dimarco è uno dei calciatori più in forma dell'Inter. Come fatto nella passata stagione, l'esterno italiano si sta ritagliando uno spazio importante nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi sia come terzo centrale che come quinto di centrocampo. Le sue prestazioni non sono passate inosservate con molti club interessati al suo cartellino.

Inter, sirene inglesi per Dimarco

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, Dimarco sarebbe finito nel mirino di diverse società di Premier League che vorrebbero intavolare una trattativa con l'Inter per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Verona.

Già nelle scorse sessioni di mercato l'esterno italiano era finito nel mirino dell'Arsenal di Mikael Arteta che però non era riuscito a trovare l'accordo economico con l'Inter. Difficile che i nerazzurri possano privarsi di un elemento così importante e duttile per il gioco di Simone Inzaghi ma molto dipenderà delle offerte che arriveranno. Con una cifra attorno ai 30 milioni di euro, la dirigenza interista potrebbe decidere di privarsi dell'esterno per completare l'organico e blindare Skriniar e Dumfries.

Rimanendo sul tema fasce laterali, Dumfries resta sempre nel mirino del Chelsea che avrebbe proposto una cifra attorno ai 10 milioni di euro più qualche contropartita tecnica. Risposta negativa da parte dei nerazzurri che chiedono 50 milioni di euro per lasciar partire l'esterno olandese.

Inter, interesse dello United per De Vrij

Altro calciatore che sarebbe nel mirino delle big inglesi è Stefan De Vrij, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club nerazzurro. Il contratto dell'olandese scade nel 2023 e molte società si starebbero interessando a lui.

Tra queste ci sarebbe il Manchester United di Ten Hag che potrebbe decidere di intavolare una trattativa con l'ex Lazio per strapparlo a parametro zero all'Inter nella prossima finestra estiva di calciomercato.

I Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto un triennale da cinque milioni di euro.

De Vrij sarebbe finito nel mirino anche della Juventus di Max Allegri che dopo l'acquisto di Bremer potrebbe fare un altro sgambetto ai rivali nerazzurri. L'Inter vuole evitare ciò e potrebbe decidere di offrire il rinnovo contrattuale al centrale olandese.

In ottica difesa, i nerazzurri stanno valutando diversi profili per completare il pacchetto di centrali a disposizione di Simone Inzaghi in questi ultimi giorni di mercato. Resta in auge la candidatura di Francesco Acerbi con la Lazio che avrebbe aperto al prestito. L'Inter valuta anche il nome di Chalobah come possibile giovane da lanciare nella prossima stagione, mentre più complicata la pista Akanji vista la richiesta da 15 milioni di euro da parte del Borussia Dortmund.