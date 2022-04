Il Crotone dovrà iniziare a breve a programmare la nuova stagione che vedrà gli squali disputare, dopo 13 anni, il campionato di Serie C. La squadra di Francesco Modesto è aritmeticamente retrocessa dopo la 36^ giornata.

Per ora è difficile capire chi guiderà nel torneo 2022-2023 i rossoblù in panchina, più facile è invece capire quali calciatori potranno proseguire la propria avventura in Calabria. Uno di questi potrebbe essere l'attaccante Manuel Marras, arrivato a gennaio dal Bari.

Crotone e Marras potrebbero proseguire insieme

Arrivato negli ultimi giorni di mercato invernale, l'attaccante Manuel Marras si è subito fatto notare con il Crotone.

Per lui era arrivata una rete dal debutto nei minuti finali della sfida del "Tardini" di Parma (1-1). Le buone prove offerte, al netto della retrocessione, avrebbero convinto la dirigenza calabrese a riconfermarlo in rosa anche nel prossimo campionato. Il suo trasferimento, dopo una prima parte di stagione al Bari in Lega Pro, si è concretizzato a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, legate alla salvezza dei squali.

Nonostante la retrocessione, comunque il club calabrese potrebbe propendere per l'acquisto del suo cartellino dalla società pugliese.

Marras, porte chiuse al Bari

L'esperienza in terra di Puglia per Manuel Marras risulta ormai conclusa.

Per il ventottenne, autore in Calabria di due gol ed altrettanti assist in 13 presenze si era espresso s gennaio chiaramente il diesse dei galletti Ciro Polito: "Anche se a malincuore, l’ho lasciato andare, ma tecnicamente non ci ha dato quello che volevamo. Il discorso Marras a Bari finisce qui, anche in caso di retrocessione del Crotone.

Finché ci sarò io, Marras non farà più parte del Bari".

La strada della permanenza a Crotone potrebbe dunque essere percorribile, vista la volontà dello stesso club biancorosso di cedere suo attaccante.

Crotone in campo al 'Teghil'

Nella sfida di sabato 30 aprile alle ore 14 il Crotone sarà chiamato ad affrontare la sua ultima trasferta della stagione, quella dello Stadio "Guido Teghil" di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, altra formazione già retrocessa in Serie C.

Sarà un match con praticamente nulla in palio e che verrà ricordato prevalentemente per gli almanacchi sportivi. Il Crotone sarà privo di cinque calciatori: non faranno parte della trasferta gli attaccanti Mulattieri, Adekanye e Cangiano, l'esterno Nicoletti e il centrocampista Estevez. È stato convocato per la seconda volta il giovane attaccante Gozzo, talento del settore Primavera degli squali. A dirigere la sfida sarà Miele di Nola, arbitro che non ha mai incontrato il Crotone in passato.