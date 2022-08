Puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da risultare competitivi in Italia ma anche in Europa. È questo l'obiettivo dell'Inter che vorrebbe mantenere i pezzi pregiati dell'organico e regalare qualche alternativa importante al proprio allenatore.

Inter, possibile sondaggio per Caleta-Car

Uno degli snodi fondamentali del mercato nerazzurro è rappresentato dall'arrivo di un difensore che possa prendere il posto di Ranocchia, sbarcato al Monza. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Doje Caleta-Car, centrale croato in forza al Marsiglia che però potrebbe lasciare la Francia in questa finestra di mercato.

Infatti, visto il contratto in scadenza nel 2023, il difensore classe 96 potrebbe decidere di iniziare una nuova avventura in Europa. L'Inter sta monitorando la situazione e con un'offerta attorno ai 10 milioni di euro potrebbe accaparrarsi le prestazioni del centrale croato.

Oltre Caleta-Car, i nerazzurri continuano a seguire l'evolversi della vicenda che riguarda Manuel Akanji, centrale svizzero che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund in questa sessione di mercato. Come il croato dell'Om, anche il centrale del Dortmund è in scadenza di contratto nel 2023 ma i tedeschi fanno muro e chiedono una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro per lasciarlo partire. Sullo sfondo, resta infine anche Francesco Acerbi, ormai in ritto con la Lazio e con il tecnico Maurizio Sarri.

Gli arrivi di difensori importanti come Romagnoli e Casale hanno messo il centrale in secondo piano e per questo la sua avventura nella Capitale dovrebbe terminare. I nerazzurri ci starebbero pensando ma devono fare i conti con l'interesse della Juventus di Allegri.

Inter, offerta da dieci milioni del Chelsea per Casadei

Cesare Casadei infiamma il mercato dell'Inter.

Il centrocampista classe 2003 reduce da una stagione super con 17 reti siglate, è finito nel mirino di diversi club europei ed in particolare del Chelsea di Thomas Tuchel che sta provando a portarlo in Premier League.

Stando alle ultime notizie di mercato, i Blues sarebbero pronti ad una nuova offerta da circa 10 milioni di euro per battere la concorrenza di Nizza e Sassuolo, così da accaparrarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista italiano.

L'Inter non ha intenzione di cedere il calciatore e solo di fronte ad un'offerta attorno ai 20 milioni di euro potrebbe prendere in considerazione un'eventuale cessione. Inoltre, la cessione di Casadei potrebbe permettere ai nerazzurri di blindare gli altri pezzi pregiati del mercato come Dumfries nel mirino proprio del Chelsea e Skirniar, che resta in orbita Paris Saint Germain.