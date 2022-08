L'Inter lavora per potenziare la difesa ed avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Francesco Acerbi per occupare la casella lasciata scoperta dalla partenza di Andrea Ranocchia. Un acquisto low cost per completare la rosa come richiesto da Inzaghi. L'allenatore dell'Inter ha infatti confermato nella conferenza stampa di Inter-Lecce che "serve un centrale" e che "il mercato è chiuso". Quest'anno quindi - a meno di offerte irrinunciabili - potrebbe non dover partire un big, cosa non scontata per l'anno prossimo. Sull'altra sponda dei navigli invece si parla di un City in pressing per Rafael Leao.

Lautaro e Barella seguiti da Atletico e Real Madrid

La dirigenza nerazzurra deve chiudere il prossimo bilancio con un attivo di sessanta milioni. La scadenza è fissata al 30 giugno 2023. Nel caso in cui i nerazzurri non riuscissero in altro modo a raggiungere l'obbiettivo si vedrebbero costretti a cedere un big. Quelli con più mercato - secondo le ultime indiscrezioni - sarebbero Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Entrambi i calciatori sarebbero apprezzati in Liga rispettivamente da Real Madrid ed Atletico Madrid. La valutazione di entrambi sarebbe di circa 80 milioni di euro, cifra che potrebbe arrivare dalla Spagna. Il club allenato da Diego Simeone sarebbe molto interessato all'attaccante argentino che sarebbe stato sondato anche nello scorso inverno.

I Colchoneros hanno riabbracciato Alvaro Morata ma, se il suo ritorno non dovesse essere positivo, il numero 10 di Simone Inzaghi potrebbe essere l'obiettivo principale. L'ex Cagliari potrebbe essere l'erede di Toni Kroos. Apprezzato da Ancelotti, il talento italiano sarebbe molto congeniale al 4-3-3 del tecnico ex Napoli. L'Inter vorrebbe tenere entrambi i pezzi pregiati in rosa perché ritenuti centrali nel progetto, ma un'offerta vicina ai 90 milioni di euro potrebbe far vacillare i dirigenti.

Acerbi della Lazio potrebbe trasferirsi in prestito all'Inter

Nelle prossime ore, il club degli Zhang potrebbe intensificare i contatti per ingaggiare Francesco Acerbi. Il difensore non farebbe parte del progetto della Lazio e potrebbe arrivare in prestito secco. Il club di Claudio Lotito pagherebbe parte dell'ingaggio anche se i dirigenti dell'Inter sarebbero molto scettici sull'operazione- L'ex Sassuolo, invece, avrebbe già avuto il consenso di Simone Inzaghi, con il quale ha già condiviso l'avventura a Formello.

Il Manchester City tenta Rafael Leao

Il Manchester City farebbe sul serio per Rafael Leao del Milan. Il portoghese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2024 con il Milan. La strategia della squadra allenata da Pep Guardiola sarebbe quella di attendere per avvicinare l'attaccante alla scadenza per poi offrirgli un contratto faraonico. La sua valutazione sarebbe di circa 70 milioni di euro. Il club rossonero vorrebbe accelerare per il rinnovo proprio per monetizzare al massimo la possibile cessione.