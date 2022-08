In queste ultime settimane di mercato il Liverpool è alla ricerca di un centrocampista e avrebbe messo nel mirino Marcelo Brozovic dell'Inter. Nel frattempo la Juventus, dopo aver annunciato ufficialmente il nuovo acquisto Filip Kostic, starebbe osservando l'evolversi della situazione di Kessié, che al momento non è stato registrato in rosa al Barcellona, valutando in possibile assalto all'ivoriano.

Calciomercato Inter, il Liverpool osserva Marcelo Brozovic

Il Liverpool potrebbe muoversi sul Calciomercato per acquisire un centrocampista. I guai fisici ricorrenti che colpiscono Thiago Alcantara non farebbero dormire sonni tranquilli a Jurgen Klopp, che di conseguenza avrebbe indicato alla società un rinforzo per le mediana, Marcelo Brozovic.

Il regista dell'Inter ha da poco rinnovato il contratto con i nerazzurri fino al 2026 ma i "Reds" vorrebbero comunque provare a strapparlo alla compagine guidata da Simone Inzaghi. Il piano dei Liverpool sarebbe quello di proporre al calciatore un contratto biennale con opzione per un terzo anno, mentre con l'Inter, si potrebbe intavolare una trattativa su una base economica vicina ai 40 milioni di euro, somma che potrebbe far vacillare la società.

Oltre al Liverpool, dalla Spagna rimbalza il rumors di un interesse anche del PSG e del Manchester United per Marcelo Brozovic che, qualora partisse, lascerebbe la maglia da titolare al neo-acquisto nerazzurro Kristjan Asllani.

Juventus, ufficializzato Kostic, il prossimo obiettivo è un centrocampista: occhi su Frank Kessié

La Juventus ha diramato il comunicato che ufficializza l'acquisto di Filip Kostic: "Un giocatore di talento, fisicità e corsa, capace di spaziare su tutta la fascia. Mancino naturale, predilige la fascia sinistra ma negli anni ha dimostrato di saper giocare in ogni zona di campo, avere particolare capacità in fase offensiva e all’occorrenza essere uomo assist.

Avete appena letto la carta d’identità calcistica di Filip Kostić, campione serbo classe 1992, che da oggi è un giocatore della Juventus, con la quale si lega fino al 2026".

La trattativa tra la Juventus e l'Eintracht Francoforte si è conclusa con un esborso economico dei bianconeri pari a 12 milioni di euro più 3 di bonus per un totale di 15 milioni.

Ora Cherubini vorrebbe concentrarsi sull'acquisto di un centrocampista centrale. A tal proposito circola l'indiscrezione che se il Barcellona non riuscisse a tesserare in tempo Franck Kessié, questi potrebbe liberarsi a parametro zero a fine mese e a quel punto ci potrebbe essere un inserimento dei bianconeri sul calciatore ivoriano.