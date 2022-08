Puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri e renderlo sempre più competitivo. E' questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore e regalargli una rosa all'altezza per la prossima stagione.

Juve, idea Gayà per la fascia

Oltre al vice Vlahovic ed ad un centrocampista che possa fare le veci di Paul Pogba in attesa del rientro del francese, la dirigenza juventina sta monitorando diverse piste per puntellare le corsie esterne a disposizione di Allegri. Sfumati alcuni obiettivi come Molina e Udogie, il direttore sportivo Cherubini starebbe sondando il terreno per Josè Gayà, esterno spagnolo e capitano del Valencia.

La Vecchia Signora sta monitorando con grande attenzione la situazione per l'esterno della Roja che viene valutato 30-35 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2023. Stando alle ultime notizie, i bianconeri vorrebbero abbassare le pretese del Valencia inserendo il cartellino di Arthur (che piace molto al club spagnolo e sopratutto al tecnico Rino Gattuso) come parziale contropartita tecnica.

Gayà non è il solo profilo seguito dalla dirigenza bianconera che starebbe valutando un possibile sondaggio nei confronti di Alphonso Davies del Bayern Monaco. La trattativa sembrerebbe alquanto complicata vista la richiesta da 80 milioni di euro da parte del club tedesco per l'esterno canadese.

Juve, rifiuto dell'Atalanta per lo scambio Muriel-Kean

Luis Muriel resta nel mirino della Juventus. Dopo un'annata non all'altezza con solo otto reti in campionato, il numero nove colombiano potrebbe lasciare Bergamo ed iniziare una nuova avventura per ritornare ad esser decisivo e protagonista.

I bianconeri lo avrebbero inserito nel casting come vice Vlahovic.

L'Atalanta chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro per lasciar partire l'ex Lecce ed Udinese. Stando alle ultime notizie, il club bergamasco avrebbe rifiutato uno scambio alla pari con Moise Kean, in quanto chiede solo cash per poi virare fortemente su Andrea Pinamonti dell'Inter che completerebbe il reparto offensivo a disposizione di Gasperini.

Inoltre, la Vecchia Signora deve guardarsi dall'interesse di altri club europei, in particolare il Newcastle che potrebbe mettere sul piatto la cifra richiesta dall'Atalanta per accaparrarsi le prestazioni di Muriel.

Oltre Muriel, i bianconeri continuano a tenere d'occhio la pista che porta a Marko Arnautovic che resta incedibile per il Bologna. Nelle ultime ore, si sarebbe fatto avanti anche il Manchester United che viste le possibili cessioni di Martial e Ronaldo, vorrebbe portare all'Old Trafford l'attaccante austriaco.