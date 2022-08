Andrea Pinamonti è uno dei pezzi pregiati della rosa dell'Inter. Attraverso la sua cessione, la società nerazzurra vorrebbe fare cassa e reinvestire il denaro sul fronte acquisti per puntellare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter: proposto Muldur per arrivare a Pinamonti

Sono tante le squadre di Serie A che sarebbero interessate all'attaccante classe 99. Tra queste, ci sarebbe il Sassuolo di Alessio Dionisi che dopo aver perso Scamacca accasatosi al West Ham è a caccia di un nuovo attaccante. L'Inter non fa sconti e chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro per cedere l'ex Empoli e Genoa.

Stando alle ultime notizie di mercato, il club neroverde vorrebbe abbassare la richiesta economica dei nerazzurri mettendo sul piatto il cartellino di Mert Muldur, esterno turco classe 91 che potrebbe essere una valida alternativa a Gosens.

I nerazzurri non sarebbero convinti di questa proposta e vorrebbero racimolare più denaro possibili per reinvestirli sul mercato e soprattutto mantenere gli altri big in rosa ovvero Denzel Dumfries che resta nel mirino del Chelsea e Milan Skriniar, che rappresenta sempre un'opzione valida per la retroguardia del Paris Saint Germain.

Oltre al Sassuolo, sullo sfondo ci sarebbero altre due squadre: l'Atalanta e il Nottingham Forrest. Il club bergamasco potrebbe ritornare fortemente sull'attaccante nerazzurro dopo la possibile cessione di Luis Muriel che sarebbe nel mirino di Juventus come vice Vlahovic e del Newcastle.

Nelle prossime settimane si deciderà il futuro di Pinamonti, con l'Inter pronta ad incassare più soldi possibili dalla sua cessione.

Inter, possibile rilancio del Chelsea per Casadei

Altro pezzo pregiato del mercato dell'Inter è Cesare Casadei, centrocampista 17enne che sarebbe finito nel mirino dei top club europei.

In particolare, sul talentuoso giocatore nerazzurro ci sarebbe il forte interesse del Chelsea che dopo una prima offerta attorno agli 8 milioni di euro, potrebbe ritornare alla carica per accaparrarsi le prestazioni del classe 2003.

Stando alle ultime notizie di mercato, i nerazzurri non avrebbero alcuna intenzione di cedere Casadei e solo di fronte ad un'offerta attorno ai 20 milioni di euro (15 più eventuali bonus) potrebbero prendere in considerazione una sua eventuale cessione.

I Blues potrebbero proporre una doppia offerta all'Inter per accaparrarsi le prestazioni non solo del talentuoso centrocampista ma anche di Denzel Dumfries che resta l'obiettivo numero per la corsia destra del sistema di gioco di Tuchel.

Oltre al Chelsea, resta in agguato anche l'Arsenal che in questa stagione sta puntando su giovani di grande qualità e personalità come Martinelli.