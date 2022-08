Puntellare la rosa ed in particolare le corsie laterali, fondamentali per il 4-3-3 di Massimiliano Allegri. È questa l'intenzione della Juventus che sta sondando diversi profili per rendere completo l'organico a disposizione del tecnico bianconero.

Juve, opzione Davies per le corsie

Sfumati alcuni obiettivi come Raum e Molina, la dirigenza juventina sta sondando altri profili internazionali. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Alphonso Davies, che nonostante un ruolo importante nel Bayern di Nagelsmann potrebbe lasciare la Germania.

Il club bavarese potrebbe decidere di lasciar partire l'esterno canadese a fronte di un'offerta attorno ai 70-80 milioni di euro, per poi completare l'organico. La Juventus starebbe monitorando la situazione, ma le richieste importanti della società tedesca frenano in maniera importante l'affare almeno per questa sessione di mercato.

Per questo, la Vecchia Signora sta sondando dei profili più abbordabili dal punto di vista del costo come Destiny Udogie dell'Udinese, che nella passata stagione si è distinto con la formazione guidata da Cioffi. Il club friulano valuta 20 milioni di euro l'esterno italiano, nel mirino anche dell'Inter in caso di partenza di Denzel Dumfries destinazione Chelsea.

Juve, interesse dell'Empoli per Rugani

Non solo acquisti. La Juventus valuta anche delle cessioni per cedere quei calciatori in esubero e non funzionali al progetto di Max Allegri.

Tra questi c'è Daniele Rugani che potrebbe lasciare Torino in questa finestra di mercato. Infatti, il centrale italiano sarebbe nel mirino dell'Empoli di Paolo Zanetti che cerca un sostituto di Mattia Viti, sbarcato in Francia al Nizza.

Il club toscano vorrebbe il difensore in prestito, con la Juve che potrebbe favorire questa operazione.

Con la possibile cessione di Rugani, i bianconeri potrebbero virare fortemente su Nikola Milenkovic che resta l'obiettivo numero uno per puntellare la retroguardia. Il club viola valuta 15 milioni di euro il centrale serbo che resta in orbita Inter in caso di possibile addio da parte di Milan Skriniar.

Se per la difesa Rugani è l'indiziato numero per lasciare Torino, il discorso si estende per il centrocampo ed in particolare per Arthur che è ormai fuori dal progetto di Allegri. Il regista brasiliano sarebbe nel mirino di Arsenal e soprattutto Valencia che lo avrebbe chiesto in prestito. Con una possibile cessione del mediano verdeoro, la Vecchia Signora potrebbe decidere di completare la trattativa con il Psg per Leandro Paredes che viene valutato 25-30 milioni di euro.