La Juventus lavora sul fronte mercato per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. L'obiettivo è quello di acquistare un calciatore che possa svolgere il ruolo di vice-Vlahovic. Fra i nomi che circolano da tempo ci sono quelli di Depay e Milik, ma nelle ultime ore è spuntato anche quello dello svincolato Edinson Cavani.

Juve, Milik e Cavani alternative a Depay

Viste le difficoltà per completare la trattativa per Menphis Depay che non si è ancora svincolato dal Barcellona, la dirigenza juventina sta monitorando diversi profili che possano essere delle alternative importanti all'olandese.

Sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche il nome di Edinson Cavani, attaccante uruguaiano che dopo una parentesi non troppo felice al Manchester United, sta cercando una nuova squadra.

I bianconeri starebbero chiedendo informazioni per il Matador che però piacerebbe molto anche in Spagna. In particolare, sull'ex Napoli e Palermo ci sarebbe il forte interesse del Villarreal di Unay Emery, ma soprattutto del Valencia di Gennaro Gattuso, che dopo l'infortunio di Hugo Duro è a caccia di un bomber di caratura internazionale.

Altra candidatura da tenere in considerazione è quella di Arkadiusz Milik che potrebbe lasciare il Marsiglia dopo l'arrivo di Sanchez alla corte di Igor Tudor.

Stando alle ultime notizie di mercato, l'OM avrebbe aperto al prestito dell'attaccante polacco per una cifra complessiva attorno ai 10 milioni di euro.

Juve, sfuma Emerson Palmieri per la fascia mancina

Oltre a un bomber di scorta, la Juventus lavora per puntellare le corsie esterne a disposizione di Allegri. Dopo l'addio di Luca Pellegrini trasferitosi all'Eintracht Francoforte, la Vecchia Signora sta cercando un nuovo profilo sulla sinistra da alternare ad Alex Sandro.

I bianconeri perdono però un obiettivo importante che risponde al nome di Emerson Palmieri che è pronto a continuare la sua esperienza in Premier League. L'esterno italiano, nonostante il corteggiamento di Juve e Lazio, è approdato al West Ham di David Moyes, che ha messo sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro per convincere il Chelsea.

La Juventus potrebbe così virare su altri obiettivi per completare il pacchetto di terzini a disposizione di Allegri. Tra i nomi restano in auge quelli di Gayà del Valencia (che viene valutato attorno ai 30 milioni di euro) e soprattutto quello di Reguillon, che potrebbe arrivare in prestito dal Tottenham. Sull'esterno spagnolo c'è però la concorrenza della Lazio che vorrebbe regalare l'ultimo tassello al tecnico Maurizio Sarri.