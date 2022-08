Non solo Dumfries e Skriniar. Anche Edin Dzeko è uno dei calciatori dell'Inter più ambiti sul fronte mercato. Il bomber bosniaco sarebbe infatti finito nel mirino di alcuni top club europei e in particolare della Premier League.

Inter, Manchester United su Dzeko

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, il Manchester United sarebbe molto interessato alle prestazioni del numero nove nerazzurro. I Red Devils sarebbero a caccia di un attaccante di peso, vista la possibile partenza di Cristiano Ronaldo che sarebbe ormai fuori dal progetto tecnico di Ten Hag.

Il club inglese vorrebbe così intavolare una trattativa per provare a portare il Cigno di Sarajevo all'Old Trafford. Per convincere l'Inter, lo United sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Anthony Martial che nonostante un buon avvio di stagione potrebbe esser ceduto.

L'Inter non ha alcuna intenzione di cedere Dzeko che nelle prime due partite ha dimostrato di essere una validissima alternativa al tandem Lukaku-Lautaro. Inoltre, il rapporto con il tecnico Simone Inzaghi potrebbe risultare determinante per la conferma del bomber bosniaco in quel di Milano.

Come per Dzeko, le richieste arrivano anche per il Tucu Correa che sarebbe finito nel mirino del Monaco, a caccia di un attaccante da affiancare a Ben Yedder.

Come per l'ex Roma, i nerazzurri non hanno intenzione di cedere l'argentino, partito bene in questa stagione con la rete contro lo Spezia.

Inter, le ultime sulla difesa: da Acerbi ad Akanji

Come ribadito da Simone Inzaghi nella conferenza stampa pre Lecce, l'Inter sta lavorando per un difensore che possa completare l'organico.

L'obiettivo numero uno resta Manuel Akanji del Borussia Dortmund che avrebbe deciso di lasciare il club tedesco. Stando alle ultime notizie di mercato la società giallonera avrebbe aperto a un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 12-15 milioni di euro, vista la volontà del centrale svizzero di vestire la maglia nerazzurra.

Oltre Akanji, la dirigenza dell'Inter segue con molta attenzione la situazione di Chalobah, giovane centrale in forza al Chelsea. I rapporti positivi delle due società che hanno appena concluso l'affare Casadei, potrebbero favorire l'arrivo in prestito del classe '99 che avrebbe maggior spazio rispetto alla gestione di Tuchel.

Infine, resta in auge anche la candidatura di Francesco Acerbi, pretoriano di Simone Inzaghi alla Lazio. Come per Akanji, il club biancoceleste avrebbe aperto al prestito con un riscatto attorno ai tre milioni di euro, cifra che sarebbe ritenuta eccessiva dall'Inter. I nerazzurri lavorano quindi su più tavoli per regalare il centrale richiesto da Simone Inzaghi.