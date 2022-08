Queste sono ore di riflessione in casa Juventus. Infatti, la dirigenza e Massimiliano Allegri si incontreranno per parlare di mercato. Infatti, la squadra, nel match contro la Sampdoria, è apparsa in difficoltà e senza i nuovi acquisti si sono visti gli errori della passata stagione. La Juventus ha bisogno di più soluzioni in attacco oltre ad avere un disperato bisogno di avere un centrocampista che possa agire in cabina di regia. Per questo motivo urge un intervento sul mercato. La dirigenza dei bianconeri e Massimiliano Allegri si ritroveranno nella giornata di oggi, 23 agosto, proprio per parlare di mercato.

Il tecnico livornese è chiamato a dare un parere definitivo su Memphis Depay o su Arkadiusz Milik. Questi due giocatori sono in ballottaggio proprio per vestire la maglia della Juventus.

Juventus chiamata a delle scelte

La Juventus, in queste ore, è chiamata ad una scelta definitiva per rinforzare il suo attacco. I bianconeri devono capire se la squadra necessita di un giocatore duttile come Depay o di un centravanti alternativo a Vlahovic come Milik. Per prendere la scelta definitiva ci vuole ovviamente il parere di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese incontrerà la dirigenza bianconera, proprio per fare il punto della situazione, e per dire qual è il giocatore giusto per rinforzare il suo attacco.

Di certo l'eventuale acquisto di Milik non sarebbe risolutivo per i problemi offensivi della Juventus. Infatti, i bianconeri hanno bisogno di un giocatore che si integri con la manovre perché come finalizzatore c'è già Vlahovic e volendo anche Kean. Dunque, Milik partirebbe dalla panchina e eventualmente si potrebbe alternare con DV9.

Per questo motivo, si aspetta di capire quale sarà la decisione della Juventus. Ma quello che sembra vitale per i bianconeri è trovare un regista a centrocampo. Il nome giusto potrebbe essere quello di Paredes. Ma la mediana della Juventus, al momento, è ricca di giocatori e, senza uscite, sembra difficile possa esserci un'entrata.

Adesso bisogna pensare alla gara contro la Roma

La partita contro la Sampdoria ha fatto riemergere tutti i difetti della Juventus. In particolare, i bianconeri, senza Angel Di Maria e Paul Pogba, hanno riproposto gli stessi giocatori dello scorso anno. Adesso serve qualcosa anche dal mercato oppure Massimiliano Allegri dovrà operare delle scelte forti. Perché la sensazione è che Fabio Miretti e Nicolò Rovella meritino più spazio. In ogni caso, la Juventus avrà diversi giorni a disposizione in vista della gara contro la Roma. Ma la speranza è che il mercato possa portare buone notizie ai bianconeri in vista della gara contro i giallorossi.