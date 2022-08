In questa sessione di Calciomercato sono stati tanti i difensori che hanno cambiato maglia e che in questo ultimo mese potrebbero iniziare una nuova avventura. Potrebbe essere il caso di Simon Kjaer, centrale del Milan che è nel mirino di diverse squadre europee ma anche italiane.

Milan, interesse della Fiorentina per Kjaer

Sul centrale danese ci sarebbe infatti il forte interesse della Fiorentina che vorrebbe acquistare un difensore di grande esperienza e personalità. Viste le possibili rotazioni con Kalulu, Kjaer potrebbe decidere di lasciare Milano per giocare con maggiore continuità e arrivare al Mondiale in forma perfetta dopo il brutto infortunio della passata stagione.

Difficile che i rossoneri possano privarsi di un elemento così importante per la difesa a disposizione di Pioli, ma molto dipenderà dal calciatore. In caso di cessione, il Diavolo potrebbe decidere di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Kjaer rientrerebbe nei piani della Fiorentina solo dopo la cessione di Nikola Milenkovic che è uno dei difensori più corteggiati del campionato italiano. Il club di Rocco Commisso valuta il centrale serbo non meno di 20 milioni di euro e solo tramite un'offerta congrua potrebbe lasciarlo partire.

Milan, fronte rinnovi: si lavora a quello di Pobega

Tommaso Pobega è una delle note più liete di questo pre-campionato rossonero. Dopo l'ottima stagione al Torino, il centrocampista italiano si è ritagliato uno spazio anche in queste amichevoli e potrebbe risultare una pedina importante per il centrocampo di Pioli.

Per questo secondo le ultime notizie di mercato, la dirigenza rossonera starebbe lavorando al rinnovo contrattuale del centrocampista fino al 2027. Una mossa importante visto l'interesse di alcuni club italiani, che rimarca la volontà del Diavolo di puntare sul talentuoso mediano italiano.

Oltre Pobega, il Milan non vuole fermarsi ed è pronto a proporre il rinnovo contrattuale anche al pilastro difensivo ovvero Fikayo Tomori.

Nonostante l'interesse di alcuni club di Premier League come Chelsea e Manchester United, i rossoneri sono pronti a blindare il centrale inglese ritoccando anche l'ingaggio dal punto di vista economico. Come per Tomori, non dovrebbero esserci problemi per Ismail Bennacer e Sandro Tonali, destinati a ricoprire un ruolo centrale nello scacchiere tattico di Pioli.

Più complicata la situazione legata a Rafael Leao, vero mattatore dello scorso campionato e premiato come miglior calciatore del torneo. L'esterno portoghese avrebbe rifiutato l'offerta da 5,5 milioni di euro e vorrebbe un ingaggio da 7. Inoltre, su di lui ci sarebbe l'interesse del Paris Saint Germain.