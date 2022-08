Sabato 6 agosto l'Inter affronta in amichevole il Villarreal di Unai Emery. La partita si gioca a Pescara alle ore 20:30.

Dopo i pareggi contro Lione [VIDEO] e Monaco e dopo la sconfitta contro il Lens, i nerazzurri affrontano una nuova sfida di livello internazionale, con l'inizio del campionato che si avvicina sempre più (nel prossimo weekend affronteranno il Lecce nella prima giornata di Serie A).

In campo dovrebbero scendere dal primo minuto quelle che dovrebbero essere le prime scelte dell'allenatore nerazzurro. Nella ripresa ovviamente ci sarà spazio per i cambi, anche per valutare i nuovi acquisti.

Il mercato dell'Inter non è ancora chiuso, la squadra di Inzaghi è ancora un cantiere aperto, tuttavia c'è bisogno di mettere minuti nelle gambe e di mettersi alla prova contro squadre d'alto livello prima che inizi ufficialmente la stagione.

Probabili formazioni Inter-Villarreal

In questi ultimi giorni Simone Inzaghi ha deciso di alleggerire il carico di lavoro per i suoi giocatori e far sì che la sua squadra arrivi al match di sabato nel migliore dei modi. Niente doppie sedute d'allenamento ad Appiano Gentile quindi in vista della partita contro gli spagnoli. I nerazzurri dovrebbero essere tutti regolarmente a disposizione dell'allenatore.

Di seguito le probabili formazioni titolari delle due squadre:

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij ,Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens, Lukaku, Lautaro Martinez .

Villarreal (4-4-2); Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Coquelin, Morlanes, Dani Parejo; Pino, Gerard Moreno, Pedraza.

Molti saranno sicuramente i cambi a gara in corso, per dare l'opportunità a tutti di testare le proprie condizioni fisiche.

Inter-Villarreal: i precedenti

Inter e Villarreal si sono trovate l'una di fronte all'altra in tre occasioni, due gare ufficiali e un'amichevole.

Nel test estivo del 2017 i nerazzurri si imposero nettamente per 3-1, è l'ultima volta in cui le strade dei due club si sono incontrate. Peraltro curiosamente era proprio il 6 agosto, esattamente come in questa occasione.

Invece in Champions League che Inter e Villarreal si erano affrontate nei quarti di finale della stagione 2005-2006: la compagine nerazzurra fu eliminata, vincendo in casa per 2-1, ma perdendo in Spagna per 1-0.

Fu decisivo infatti il gol degli spagnoli segnato fuori casa. I "gialli" poi uscirono in semifinale contro l'Arsenal.

Dove vedere Inter - Villarreal

Sabato 6 agosto il calcio d'inizio di Inter-Villarreal è previsto per le 20:30 e la a partita sarà visibile in diretta su Inter Tv, canale presente sulle reti Sky e quelle Dazn. Si gioca allo stadio Adriatico di Pescara.

È possibile seguire la gara in differita su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre), circa quattro ore dopo l'inizio effettivo del match.