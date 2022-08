Il Milan lavora sul fronte mercato per completare l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli. La dirigenza rossonera ed in particolare Maldini e Massara stanno sondando diversi profili per completare il centrocampo e renderlo maggiormente qualitativo.

Milan, possibile interesse per Ilic

Tra i tanti profili seguiti dalla società rossonera ci sarebbe anche quello di Ivan Ilic, centrocampista serbo che arriva da ottime stagioni con la maglia del Verona. Il classe 2001 è finito nel mirino di diverse squadre italiane che vorrebbero accaparrarsi le sue prestazioni.

Il Diavolo sta osservando con grande attenzione la situazione ma deve fare i conti con le richieste del club scaligero che si aggirano attorno ai 20 milioni di euro. Inoltre, il Milan deve superare la concorrenza di un'altra squadra italiana ovvero la Lazio che da diversi mesi avrebbe messo nel mirino Ilic come possibile erede di Luis Alberto.

Non solo Ilic. I rossoneri guardano con grande attenzione in casa Verona e potrebbero virare su un altro centrocampista presente nell'organico di Cioffi ovvero Adrien Tameze, che come il serbo ha vissuto una grande stagione. Come per il Ilic, la società veronese non fa sconti e chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Infine, sullo sfondo altre due candidature, anch'esse molto costose.

Parliamo di Davide Frattesi del Sassuolo che viene valutato attorno ai 35 milioni di euro, e Seko Fofana, centrocampista ivoriano in forza al Lens con un passato in Italia con la maglia dell'Udinese. Il club francese chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro per il suo trascinatore.

Milan, vicinissimo il rinnovo di Tomori: Possibile ingaggio da 3 milioni

Non solo acquisti. Il Milan lavora per blindare i giocatori più importanti dell'organico a disposizione di Pioli e che nella passata stagione hanno giocato un ruolo fondamentale nella conquista del Tricolore. Tra questi c'è sicuramente Fikayo Tomori, pronto a continuare la sua esperienza in rossonero.

Infatti secondo alle ultime notizie di mercato, il club rossonero e il centrale inglese avrebbero trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale fino al 2027 con un ingaggio importante da circa 3 milioni di euro a stagione. Una grande mossa da parte della dirigenza del Diavolo che blinda il difensore più importante della rosa di Pioli, attenzionato da diverse squadre europee come il Manchester United.

Dopo Tomori toccherà anche a Rafael Leao, che il Milan non ha alcuna intenzione di cedere. L'esterno portoghese avrebbe rifiutato un ingaggio da circa 5,5 milioni di euro e ne vorrebbe almeno sette per continuare la sua esperienza in quel di Milano. I rossoneri potrebbero decidere di accontentarlo, visto l'interesse di top club europei come Chelsea, Manchester City e Psg.