Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha registrato un video sul proprio canale Youtube sottolineando come Paul Pogba potrebbe tornare a disposizione della Juventus qualora il tribunale del Tas accettasse il ricorso proposto dal francese contro la sua squalifica per doping. Albanese ha inoltre fornito aggiornamenti sull'infortunio che ha colpito Nico Gonzalez in nazionale: 'Evoluzione costante, probabilmente per Empoli non verrà rischiato".

Juventus, Albanese: 'Dovesse tornare a disposizione Pogba potrebbe essere clamorosamente reintegrato in rosa'

Il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha parlato sul suo canale Youtube della Juventus e del tema Paul Pogba: "Il francese è in attesa dell'esito del ricorso fatto dal Tas di Losanna rispetto alla maxi squalifica che ha rimediato a seguito alla positività ai test anti doping della scorsa stagione. Cosa può succedere? Nel momento in cui il giocatore venisse rimesso nelle condizioni di poter riprendere l'attività calcistica, a quel punto la Juventus si ritroverebbe sotto contratto. Poi da rivedere eventualmente le condizioni economiche, però se il club bianconero si ritrovasse a disposizione Pogba potrebbe in maniera clamorosa decidere di reintegrarlo in rosa.

Anche perché dopo averlo messo al minimo salariale, sostanzialmente non ha mai risolto il suo contratto, ipotesi invece più che accreditata nel caso in cui il Tas di Losanna andasse a confermare la squalifica del centrocampista".

Albanese restando in tema Juventus ha poi parlato dell'infortunio che ha colpito Nico Gonzalez: "Filtra fiducia dall'Argentina: il calciatore continua a monitorare la caviglia ed i due staff medici, quello della nazionale Albiceleste e quello della Juventus, sono in costante contatto.

Sono stati fatti anche degli esami per capire le condizioni dell'attaccante che resterà lì nel ritiro anche se è a rischio la convocazione per la gara con la Colombia. A mio avviso è ancora un'incognita in vista della partita con l'Empoli, probabilmente si farà in modo di non rischiare sulle sue condizioni per averlo col PSV".

Juventus, i tifosi commentato le parole di Albanese: 'Perché Pogba non l'abbiamo già mandato via?'

Le parole di Albanese su Pogba hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Ma perché Pogba non é già stato mandato via? L'abbiamo fatto con Allegri per comportamenti inconsulti dopo la finale di coppa Italia perché non farlo con un giocatore trovato positivo all'antidoping, con conferma nelle controanalisi?" scrive un utente su Youtube. Un altro invece dice: "Se venisse assolto avendo un contratto cosa ci sarebbe di clamoroso? Poi chiaro che uno fermo da un anno e mezzo non so che utilità potrebbe avere e quanto ci metterebbe a rimettersi in riga. Chiaro che il Pogba vero pure al 50% vale più di tutta la Serie A, ma è aimè illusione sia la sua assoluzione sia che possa tornare quello che era anche al 50%".