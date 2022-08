Sono tanti i pezzi pregiati dell'organico dell'Inter. Tra questi c'è sicuramente Marcelo Brozovic che stagione dopo stagione è diventato il faro della mediana dei nerazzurri. Il centrocampista croato sarebbe nel mirino di alcuni top club europei.

Inter, possibile interesse del Liverpool per Brozovic

Tra i club che sarebbero interessati alle prestazioni del numero 77 ci sarebbe il Liverpool di Jurgen Klopp che dopo Nicolò Barella, starebbe attenzionando anche il croato. Dopo aver puntellato il reparto offensivo con l'arrivo di Darwin Nunez dal Benfica, i Reds vogliono aumentare il tasso tecnico del centrocampo a disposizione del tecnico tedesco.

Stando alle ultime notizie di mercato, il club inglese sarebbe pronto ad un'offerta importante per convincere l'Inter che come per Barella, non ha alcuna intenzione di cedere il suo perno con Brozovic che resta uno degli incedibili della rosa di Simone Inzaghi.

Le possibili cessioni pesanti non riguarderebbero il croato ma altri calciatori. Infatti, la dirigenza nerazzurri attende degli sviluppi sul futuro di Milan Skriniar che resta nel mirino del Paris Saint Germain come obiettivo numero uno per la retroguardia di Galtier e soprattutto Denzel Dumfries, conteso da Manchester United e soprattutto Chelsea. In particolare i Blues sarebbero pronti ad una nuova offensiva per convincere l'Inter e accaparrarsi le prestazioni dell'esterno olandese.

Oltre Dumfries, la società londinese sarebbe molto interessata anche al giovane centrocampista Cesare Casadei, conteso da Nizza e Sassuolo. L'Inter solo di fronte ad un'offerta attorno ai 20 milioni di euro potrebbe prendere in considerazione la cessione del classe 2003.

Inter, pressing su Akanji

Non solo ipotetiche cessioni.

L'Inter lavora sul fronte mercato per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e rendere l'organico sempre più competitivo.

In attesa di capire il futuro di Skriniar, i nerazzurri lavorano per rafforzare il pacchetto di centrali dopo l'addio di Andrea Ranocchia. Viste le difficoltà nell'arrivare a Milenkovic della Fiorentina che sarebbe pronto al rinnovo con il club viola, la dirigenza interista sarebbe in forte pressing su Manuel Akanji, centrale svizzero in forza al Borussia Dortmund.

Visto il contratto in scadenza, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto una cifra vicina ai 15 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del difensore.

Akanji non è il solo nome monitorato dalla società dell'Inter. Infatti, si tiene in considerazione anche il profilo di Francesco Acerbi, come uomo di grande esperienza. Il centrale italiano pronto a lasciare la Lazio, starebbe aspettando la chiamata di una società importante, con l'Inter che potrebbe mettere sul piatto 3-4 milioni di euro per convincere Lotito.