La Juventus monitora quanto starebbe succedendo in casa Barcellona. Nonostante un mercato faraonico, i blaugrana starebbero avendo problemi nel tesseramento dei calciatori. Per questo, i bianconeri sarebbero alla finestra per eventuali opportunità.

Juve, opportunità Kessie

In caso di svincolo, tra i calciatori seguiti dai bianconeri ci sarebbe una vecchia conoscenza del campionato italiano, ovvero Frank Kessie, che ha lasciato il Milan dopo aver vinto lo scudetto con la formazione di Stefano Pioli. Complice questa situazione difficile in casa Barca, il Presidente potrebbe non esser tesserato e cercare una nuova squadra europea dove mettersi in luce.

La Vecchia Signora sarebbe alla finestra: Kessie rappresenterebbe un ottimo profilo per completare la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri.

Rimanendo in ottica centrocampo, la dirigenza bianconera continua a seguire anche profili come Davide Frattesi del Sassuolo, avversario proprio della Vecchia Signora nella prima giornata di campionato. Il club neroverde non fa sconti e chiede una cifra vicina ai 35 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista italiano, nel mirino anche del Milan. Altra candidatura che resta forte in casa Juve è quella di Leandro Paredes, che con la cessione di Adrien Rabiot al Manchester United potrebbe arrivare in quel Torino. I bianconeri potrebbero alzare l'offerta al Paris Saint Germain che chiede 30 milioni di euro.

Più sullo sfondo il profilo di Bryan Cristante della Roma, pedina importante del centrocampo di Mourinho nonostante gli arrivi di Matic e Wijnaldum.

Juve, cercasi attaccante: da Depay a Vlahovic

Oltre all'acquisto di un centrocampista che possa sostituire Pogba, la Juventus lavora per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Allegri.

Il nome più caldo per l'attacco bianconero è quello di Menphis Depay, attaccante olandese che dovrebbe svincolarsi dal Barcellona. La Vecchia Signora starebbe monitorando la situazione dell'ex Lione e sarebbe pronta a mettere sul piatto un biennale per accaparrarsi le sue prestazioni. Altro vecchio/nuovo nome è quello di Arek Milik che con l'arrivo di Sanchez al Marsiglia potrebbe lasciare la Francia e ritornare in Italia dove ha già vestito la maglia del Napoli.

I bianconeri vorrebbero imbastire la trattativa con l'Olympique Marsiglia sulla base di un prestito, con i francesi che vorrebbero monetizzare l'eventuale cessione del polacco.

Infine, sullo sfondo resta il profilo di Luis Muriel, che con il mancato arrivo di Andrea Pinamonti potrebbe restare all'Atalanta. Il club bergamasco non ritiene incedibile il colombiano e con un'offerta importante potrebbe decidere di rimpiazzarlo con un altro profilo.