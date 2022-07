Il Milan vuole blindare i pezzi pregiati della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Quei calciatori che sono risultati determinanti nella corsa al Tricolore e tra questi, c'è sicuramente Fikayo Tomori, leader della retroguardia rossonera.

Milan, rinnovo per Tomori e le ultime su Leao

Il centrale inglese, arrivato dal Chelsea per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, si è subito conquistato la stima e l'affetto del popolo e della dirigenza rossonera con grandi prestazioni, diventando il perno fondamentale della difesa di Pioli. Nonostante l'interesse di alcuni top club europei come il Manchester United, il Diavolo non ha alcuna intenzione di cedere Tomori anzi prepara la contromossa sotto forma di rinnovo contrattuale.

Il contratto dell'ex Chelsea scade nel giugno 2025 ed i rossoneri starebbero lavorando per estenderlo fino al 2027 con un sensibile aumento dei due milioni di euro. Una mossa importante da parte del Diavolo che vuole blindare il suo centrale difensivo per evitare offerte importanti dall'esterno.

Più complicata è la situazione di Rafael Leao, autentico trascinatore nella passata stagione. Complice l'interesse di alcuni top club europei come Chelsea e Manchester City, la richiesta dell'entourage del portoghese si aggira attorno ai 7 milioni di euro, mentre fino a questo momento il Milan avrebbe offerto 5,5 milioni. C'è da colmare questa distanza, con Leao che vuole continuare ad essere protagonista con la maglia rossonera.

Milan, De Ketelare sempre più vicino, Sampdoria su Gabbia

In attesa dei rinnovi contrattuali dei big, il Milan lavora anche sul fronte acquisti per accontentare mister Pioli. In particolare, la dirigenza rossonera vorrebbe aumentare la qualità e la pericolosità sulla trequarti.

Il nome più caldo resta quello di Charles De Ketelare che potrebbe diventare un calciatore del Milan nelle prossime ore.

Stando alle ultime notizie, il Diavolo avrebbe trovato l'accordo con il Brugges sulla base di 32 milioni di euro più tre di bonus ed una percentuale sull'eventuale rivendita. Insomma, una cifra che si avvicina sensibilmente ai 37 milioni richiesti dal club belga per lasciar partire il classe 2001, pronto a far parte della rosa a disposizione di Pioli.

Il Diavolo potrebbe però non accontentarsi. Infatti, potrebbe effettuare un doppio colpo per puntellare la trequarti. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, resta sempre quello di Hakim Ziyech del Chelsea che viene valutato 30 milioni di euro. Attenzione anche alle candidature di Nabir Fekir del Betis e Domenico Berardi del Sassuolo che come rimarcato dal tecnico Dionisi potrebbe lasciare il club neroverde per confermarsi ad alti liveli.