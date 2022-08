La dirigenza rossonera è al lavoro per portare avanti tutte le trattative in corso in questo mercato estivo, così da mettere a disposizione di Pioli la rosa al completo prima dell’inizio del campionato di Serie A.

Dalle ultime notizie sembra fatta per l’arrivo del giovanissimo Tommaso Mancini dal Vicenza, ma oltre a questo acquisto dalle prospettive future interessanti, la lista in mano a Maldini e Massara è nutrita, con Sanches e Diallo in cima, senza tralasciare i due giocatori del Tottenham Tanganga e Sarr.

Mancini vicino, si lavora su altri obiettivi

Il Milan avrebbe avviato la trattativa col Vicenza per l’acquisto di Tommaso Mancini per una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro. Il giovanissimo italiano classe 2004 arriverebbe a titolo definitivo e potrebbe essere mandato in prestito per mettere partite nelle gambe e continuare la sua crescita. Mancini ha appena compiuto 18 anni e ha già dimostrato il suo talento, tanto da aver convinto il dirigente Maldini a puntare su di lui per il futuro dell’attacco rossonero. Se Mancini rappresenta un acquisto importante per il futuro, gli altri obiettivi nella lista del Diavolo riguardano giocatori già pronti e con esperienza per affrontare le prossime competizioni.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, il giocatore del PSG Abdou Diallo avrebbe superato le quotazioni di Tanganga del Tottenham e la dirigenza rossonera starebbe dialogando con il club francese per concludere la trattativa. Il difensore senegalese di origini francesi ha un valore di mercato intorno ai 20 milioni di euro e potrebbe essere molto utile per mister Pioli in quanto lo potrebbe schierare in tutti i ruoli del reparto difensivo.

Il più giovane difensore inglese Tanganga, però, non è stato totalmente abbandonato e la società rossonera è in contatto continuo con quella inglese.

Non solo attacco e difesa, si punta a rinforzare il centrocampo

La dirigenza rossonera sta aspettando ancora notizie da Renato Sanches: il centrocampista portoghese, infatti, avrebbe fatto sapere che in questa settimana potrebbe decidere il suo futuro e comunicarlo al suo club.

Tra il Milan e il Lille, invece, sembrerebbe tutto fatto, con il club francese che avrebbe accettato l’offerta del Diavolo per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, che porterebbe il centrocampista portoghese a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Il Milan, però, sta monitorando anche un altro centrocampista, attualmente in forze al Tottenham: si tratta di Pape Matar Sarr, centrocampista senegalese classe 2002. Il suo valore di mercato è intorno ai 15 milioni di euro e il suo acquisto potrebbe rappresentare un colpo anche in prospettiva futura, vista la giovane età.