Il Milan si prepara a nuove trattative in questo caldo inizio d’agosto, con il campionato di Serie A ormai alle porte. In queste ore sembra stia prendendo piede l’ipotesi del rientro di Bakayoko al Chelsea, liberando un altro posto a centrocampo. Il giocatore si trova al Milan in prestito biennale dal club londinese, ma il suo rendimento è stato al di sotto delle attese ed ecco perché i rossoneri vorrebbero il rientro anticipato in Inghilterra. Se ciò si dovesse concretizzare la dirigenza rossonera si troverebbe costretta a trovare un nuovo centrocampista da mettere a disposizione di Pioli per la nuova stagione.

Tra le ipotesi maggiormente accreditate ci sono quelle che portano a Renato Sanches, Ziyech e Taremi anche se il giocatore portoghese in forza al Lille sembrerebbe gradire maggiormente il Paris Saint Germain.

Un altro posto libero a centrocampo

Nelle ultime ore sta circolando la notizia che il Milan non sarebbe intenzionato a trattenere Bakayoko per un altro anno, provando ad anticipare il suo rientro a Londra e liberando un posto a centrocampo. Il ritorno in maglia rossonera del centrocampista francese di origini ivoriane non è stato entusiasmante, per questo motivo Pioli avrebbe dato l’ok alla dirigenza rossonera per privarsi del giocatore, con l’obiettivo di avere nuove pedine a disposizione.

Se così dovesse essere, il centrocampista classe ’94 rientrerebbe al Chelsea con un anno di anticipo, venendo così meno il riscatto fissato per il termine della prossima stagione.

Batteria di nomi per Maldini e Massara

Dopo la partenza di Kessié e quella molto probabile di Bakayoko, il Milan si ritroverebbe con pochi uomini per il ruolo di centrocampo per affrontare i tanti impegni della prossima stagione.

La dirigenza rossonera, però, è alla ricerca dell’uomo giusto da mettere a disposizione di Pioli, con gli occhi puntati su Sanches, Ziyech e Taremi. Il centrocampista portoghese è seguito da tempo dalla dirigenza rossonera e con il Lille ci sarebbe già un accordo di massima per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, ma il giocatore vuole attendere ancora per capire se sia possibile un suo approdo al PSG.

Per Ziyech, invece, si prospetta un percorso inverso rispetto a quello di Bakayoko, con il centrocampista marocchino che approderebbe a Milanello direttamente dal Chelsea. Una trattativa, quella per il centrocampista classe ’93, già in piedi, con le parti che si potrebbero accordare per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

Infine, l’ultimo nome nella lista della dirigenza rossonera è quello del trequartista/attaccante iraniano Mehdi Taremi, che potrebbe arrivare dal Porto per una cifra intorno ai 25-26 di euro per un forte goleador.