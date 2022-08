Il Calciomercato in Serie A non si ferma, nonostante il campionato sia ormai iniziato. In particolare quello del Napoli sembra aver preso una svolta che, poche settimane fa, poteva sembrare inaspettata.

Nella giornata di questo giovedì 18 agosto il club azzurro ha infatti ufficializzato l'arrivo di Giovanni Simeone e praticamente definito pure quelli di Giacomo Raspadori e di Tanguy Ndombele.

La prima fase del mercato azzurro

Dopo aver perso il capitano Lorenzo Insigne, partito a parametro zero verso Toronto, Koulibaly, andato al Chelsea per 40 milioni, e Dries Mertens, accasatosi nei giorni scorsi al Galatasaray, sembrava che i partenopei sarebbero andati incontro a un campionato difficile, con il malumore dei tifosi che circondava la squadra.

Nonostante ciò la società ha lavorato molto e nella prima fase del calciomercato ha portato in Campania giocatori all’inizio sottovalutati come Kim Min Jae e Khvicha Kvaratskhelia, che però, già alla prima giornata, hanno dimostrato di saper essere subito importanti.

Il calciomercato del Napoli prosegue

In mattinata, oltre all’ufficialità dell’acquisto in prestito con diritto di riscatto del “Cholito” Giovanni Simeone, gli azzurri avrebbero raggiunto un accordo di massima col Sassuolo per Giacomo Raspadori, che oggi ha effettuato le visite mediche per poi iniziare ad allenarsi con la sua nuova squadra (la firma ufficiale è attesa nelle prossime ore). Per l'attaccante, campione d'Europa con l'Italia, è pronto un contratto da 2,5 milioni più bonus che potrebbero far arrivare la cifra fino a 5,5 milioni per i prossimi 5 anni.

Il centrocampista Tanguy Ndombele è intanto appena arrivato da Londra, sponda Tottenham, con la formula del prestito oneroso, fissato a 0.5 milioni, con diritto di riscatto a 32,5 milioni. Il francese dovrebbe firmare nelle prossime ore.

Le altre possibili trattative

In uscita ci sarebbe intanto Fabiàn Ruiz, il quale potrebbe trasferirsi al PSG nelle prossime settimane, oppure può restare - ma ai margini del progetto tecnico - fino a gennaio, visto il rifiuto per il rinnovo.

L’ultimo nodo da sciogliere per la squadra allenata da Luciano Spalletti è quello legato alla porta. Con Meret che non dà la sicurezza necessaria il Napoli penserebbe a due profili internazionali, il primo è Keylor Navas, portiere del PSG, che non è disposto a fare la riserva a Gigio Donnarumma, ma il Napoli lo vorrebbe in prestito pagando il 25% dei 9 milioni che il costaricano attualmente percepisce in Francia, mentre il secondo nome è quello di Kepa Arrizabalaga [VIDEO] del Chelsea, con cui paiono esserci più spazi di manovra per portare a termine in modo positivo la trattativa.