Questo sabato 20 agosto torna in campo la Serie A [VIDEO]con diversi anticipi della seconda giornata. Alle ore 18:30 la Lazio sfiderà il Torino dopo che entrambe hanno ottenuto una vittoria non senza difficoltà alla prima giornata. Tra i biancocelesti troverà sicuramente spazio il portiere Provedel dopo l'espulsione subita dal neo-acquisto Maximiano. A centrocampo potrebbe tornare Luis Alberto al posto di Basic, mentre l'attacco dovrebbe rimanere lo stesso della scorsa giornata, con Zaccagni e Anderson che agiranno ai lati di Immobile. Sul fronte granata, invece, c'è molta curiosità per come mister Juric gestirà la situazione legata a Lukic: l'allenatore ha spiegato in conferenza che il calciatore rientrerà in gruppo ma senza la fascia di capitano.

In contemporanea giocheranno Udinese e Salernitana alla Dacia Arena, con i friulani, ormai orfani di Soppy, che cercheranno il riscatto dopo la sconfitta alla prima giornata, così come i granata che vorranno rifarsi dopo la sconfitta per 0-1 subita contro la Roma.

In serata - alle ore 20:30 - si giocherà la partita Inter-Spezia , con i nerazzurri che non potranno contare su Mkhitarian (infortunatosi contro il Lecce, dovrà stare fuori almeno 20 giorni) , e che con molta probabilità scenderanno in campo con gli stessi 11 che hanno segnato l'esordio in questa stagione, mentre i liguri sono chiamati a confermarsi dopo il successo al primo turno di Serie A. In contemporanea scenderanno in campo Sassuolo e Lecce, che si daranno battaglia per ottenere i primi tre punti stagionali, con i neroverdi che però dovranno fare a meno di Muldur infortunato.

I match di domenica

La domenica si apre alle ore 20:45 con il primo derby stagionale tra Empoli e Fiorentina, con i viola reduci dalla vittoria per 2-1 nei preliminari di Conference League contro il Twente, mentre l'Empoli vorrà sicuramente migliorare dopo la prestazione offerta all'esordio contro lo Spezia. C

Contemporaneamente al derby toscano, si giocherà Napoli-Monza con i partenopei pronti a bissare il successo contro l'Hellas Verona, e con i brianzoli che vorranno riproporre quanto di buono fatto contro il Torino ma con più cinismo davanti alla porta.

Domenica sera alle ore 20:45 c'è il primo big match stagionale con Atalanta e Milan che si sfideranno al Gewiss Stadium di Bergamo. I rossoneri reduci dalla vittoria all'esordio, recuperano Divock Origi, che potrebbe partire titolare, mentre i bergamaschi nonostante la vittoria a Genova, dovranno fare molto di più per provare a vincere e soprattutto a convincere.

Sempre domenica sera si gioca Bologna-Hellas Verona, nella quale entrambe le squadre, reduci da due sconfitte, dovranno provare vincere per ottenere i primi punti della stagione.

Le partite del lunedì

Lunedì 22 agosto alle ore 18:30 Roma e Cremonese si sfideranno all'Olimpico. I giallorossi dovranno dimostrare di essere più cinici davanti alla porta rispetto alla partita vinta contro la Salernitana, mentre i lombardi dovranno trovare una soluzione alla poca solidità difensiva mostrata alla prima giornata e soprattutto il portiere Ionut Radu dovrà scrollarsi di dosso tutte le critiche dell'ultima settimana.

L'ultima partita della giornata di Serie A sarà alle ore 20:45 Juventus-Sampdoria, con i bianconeri che saranno orfani di Di Maria e con molta probabilità di Leonardo Bonucci, e dovranno replicare la stessa prestazione avuta contro il Sassuolo. I blucerchiati invece cercano i primi punti in Serie A della stagione, e la spinta del pubblico potrebbe aiutarli a ottenerli.