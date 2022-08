Ferragosto di riposo per il tecnico Franco Lerda e per i giocatori del Crotone. La squadra ha concluso con un pareggio (1-1) contro il Monterosi Tuscia il suo mini ritiro del Mancini Park Hotel di Roma.

Gli "squali", rientrati in città, riprenderanno gli allenamenti mercoledì 17 agosto presso il Centro Sportivo "Antico Borgo". Nella giornata di domenica 21 agosto i rossoblù torneranno in campo per sfidare in amichevole lo Scalea (Eccellenza).

Crotone, allo Scida arriva lo Scalea

In attesa di conoscere la composizione definitiva del girone C di terza serie, il Crotone ritornerà in campo nella giornata di domenica 21 agosto, allo Stadio Comunale "Ezio Scida", per sfidare in amichevole lo Scalea, squadra calabrese militante nel campionato di Eccellenza.

La gara è in programma alle ore 18.

Per il Crotone si tratterà della sesta amichevole estiva dopo quelle svolte contro ASD Soccer Montalto, Sporting Caraffa, Lecce Primavera, Lamezia Terme e Monterosi Tuscia. Da segnalare anche l'allenamento congiunto svolto al Mancini Park Hotel di Roma contro la Lazio Primavera, gara conclusa per 4-0 in favore dei rossoblù.

Crotone, occhi rivolti al mercato

In questi giorni il Crotone potrebbe mettere a segno qualche nuovo acquisto: in particolare è alla ricerca di un attaccante di categoria. La pista calda sarebbe quella che porta a Mattia Magrassi della Virtus Entella, è stata invece smentita nelle ultime ore dalla dirigenza calabrese l'ipotesi Marco Sau.

In difesa sembrerebbe ormai svanita l'ipotesi di scambio di esterni con il Sudtirol, che avrebbe portato al trasferimento di Vasile Mogos in biancorosso e all'arrivo in Calabria di Filippo De Col.

Ferma da ormai due settimane è pure la trattativa tra Crotone e Ternana per la cessione del centrocampista Ahmad Benali alle Fere.

In porta, la recente cessione di Gianluca Saro alla Cremonese non porterà a nuovi acquisti: sarà promosso in prima squadra il giovane Francesco Gattuso, portiere della Primavera crotonese.

Quote dei bookmakers di Serie C: Catanzaro favorito sul Crotone

Nelle ultime sono state diffuse le prime quote dei bookmakers - possibili di variazioni - relative alle formazione di Serie C favorite per la vittoria dei diversi giorni. Nel girone A è il Padova è la formazione candidata numero uno a salire direttamente in serie B, quotata a 3,00.

Nel girone B è data a 3,50 la possibile promozione diretta della Reggiana.

Nel girone C, invece , secondo le agenzie di scommesse, sarà un "derby" calabrese, con il Catanzaro quotato a 3,00 e il Crotone subito dietro a 3,50.