Il Crotone si prepara a disputare un'amichevole, in programma sabato 13 agosto al Mancini Park Hotel di Roma, contro il Monterosi Tuscia (formazione di Serie C), intanto la società calabrese prova a concludere alcune operazioni.

È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo del portiere Gianluca Saro alla Cremonese, mentre in entrata sarebbero due i nomi accostati alla formazione rossoblù per il reparto offensivo: si tratterebbe di Mattia Magrassi della Virtus Entella e dell'esperto Marco Sau, in uscita dal Benevento. Sul fronte delle cessioni i rossoblù starebbero trattando con il Ragusa per il trasferimento in prestito del centrocampista Mattia Timmoneri.

Crotone, due nomi per l'attacco

I rossoblù starebbero provando a portare a termine la trattativa con la Virtus Entella per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante Mattia Magrassi, calciatore autore di 10 reti nello scorso campionato di terza serie. Oltre al suo nome, nelle ultime ore, il Crotone penserebbe anche a Marco Sau, calciatore in uscita dal Benevento. A lui sarebbe interessato anche il Potenza, che vorrebbe regalarsi un grande nome per il reparto avanzato.

Crotone, Saro va alla Cremonese

Non solo acquisti ma anche cessioni. Il Crotone ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo dell'estremo difensore Gianluca Saro alla Cremonese. Il calciatore ex Pro Vercelli, che ha collezionato 7 presenze nella stagione cadetta 2021-2022, arriva a Cremona con la firma di un contratto di valenza triennale.

Questa cessione lascia nella rosa del Crotone la presenza di soli due estremi difensori, Paolo Branduani e Andrea Dini, non è escluso che ora il club possa cercare un terzo portiere.

Le altre possibili operazioni degli squali

In uscita il Crotone potrebbe mandare a giocare altrove il centrocampista Mattia Timmoneri, calciatore del settore Primavera, aggregato nella prima parte di ritiro estivo alla Prima Squadra.

A puntare su di lui potrebbe essere il Ragusa, squadra che potrebbe rilevarlo con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Intanto due esuberi della rosa rossoblù, Vasile Mogos (laterale difensivo) e Ahmad Benali (centrocampista) non hanno ancora trovato una nuova squadra. Per il primo era avanzata nei giorni scorsi l'ipotesi Sudtirol, mentre per il libico era stata avviata una trattativa con la Ternana, non andata a buon fine.