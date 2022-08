La Juventus, oggi 15 agosto alle ore 20:45, tornerà in campo per fare il suo esordio in campionato. I bianconeri, per il match contro il Sassuolo, ritroveranno un giocatore importante come Weston McKennie. L'americano ha recuperato con un settimana di anticipo rispetto ai tempi di recupero stabiliti dopo l'infortunio alla spalla accusato in America. Il centrocampista statunitense contro il Sassuolo dovrebbe essere titolare. Per il match contro i neroverdi, la Juventus avrà a disposizione anche il nuovo acquisto Filip Kostic, che dovrebbe partire dalla panchina.

La Juventus inizia la stagione

Per la Juventus, oggi 15 agosto, inizia ufficialmente la nuova stagione e Massimiliano Allegri ha fatto le ultime prove di formazione. Il tecnico livornese ha alcuni dubbi di formazione che riguardano il centrocampo e la corsia di difesa di sinistra. In mezzo al campo si andrebbe verso la titolarità di Weston McKennie e Juan Cuadrado, mentre Filip Kostic dovrebbe partire dalla panchina. Ma non è da escludere che nel corso della giornata Massimiliano Allegri possa cambiare idea, lanciando il serbo dal primo minuto. Per il resto a centrocampo ci saranno Denis Zakaria e Manuel Locatelli. Nel reparto mediano mancheranno giocatori fondamentali come Paul Pogba e Adrien Rabiot.

Oltre a loro saranno assenti Federico Chiesa, Kaio Jorge, Wojciech Szczesny e Moise Kean. Dunque, la lista delle assenze soprattutto in mezzo al campo è lunga e in panchina la Juventus potrà contare solo sui giovani Nicolò Rovella, Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. Questi tre giocatori, peraltro, non sono certi restare a Torino e alcuni di loro potrebbero partire per trovare maggiore spazio.

Per quanto riguarda la difesa, invece, tre quarti del pacchetto arretrato è fatto visto che a destra agirà Danilo, in mezzo spazio a Leonardo Bonucci e Gleison Bremer, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Mattia De Sciglio e Alex Sandro.

Nessun dubbio in attacco

L'unico reparto della Juventus per cui non ci sono dubbi per la partita contro il Sassuolo è l'attacco.

Infatti, Massimiliano Allegri si affiderà ad Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. Per l'argentino sarà l'esordio in partite ufficiali con la maglia della Juventus. Inoltre, questa sera 15 agosto, la squadra di Allegri ritroverà il pubblico delle grandi occasioni visto che l'Allianz Stadium farà registrare il tutto esaurito.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic.