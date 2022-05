Il Milan ospita l'Atalanta per l'ultima gara stagionale casalinga. Se come ogni anno è un evento per i tifosi e un saluto per per i propri beniamini che la prossima stagione potrebbero militare in altre società. Quest'anno la sfida si tinge di note tricolori. Il Milan infatti guida la classifica di Serie A con 2 lunghezze di vantaggio rispetto all'Inter. Una vittoria dei padroni di casa metterebbe almeno 2 strisce del tricolore ai giocatori di Pioli in attesa della partita dell'Inter. L'avversario però si presenta a San Siro senza il tappeto rosso, ma con le armi da guerra (meglio specificare di questi tempi che si tratta di armi sportive) per portare a casa punti preziosi nella lotta per un posto in Europa.

Il Milan dopo aver superato la fatal Verona, al Bentegodi, ora ospita una bestia nera recente. L'Atalanta che ricorda quel 5-0 del dicembre 2019. Il momento di svolta della allora neo gestione Pioli. Da quel momento è stata quasi una marcia trionfale con qualche scivolone fisiologico, ma che ha portato ad esser la squadra che ha fatto più punti fin qui. Pioli predica calma e concentrazione e dice che ora 'è il momento per raccogliere quanto di buono seminato per chiudere un cerchio'.

#MilanAtalanta: analizziamo i duelli chiave attesi nel big match di San Siro ⚔️🔴⚫#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) May 14, 2022

Sulla formazione il Milan di Pioli dovrebbe schierare l'11 che ha iniziato la partita di Verona con Krunic sulla trequarti; Kessie e Tonali a centrocampo con Bennacer dalla panchina.

In avanti Giroud dal primo minuto con Leao voglioso di segnare un gol sotto la propria tifoseria come accaduto nell'ultima vittoria casalinga del Milan contro la Fiorentina.

Gasperini non rischia Zapata che comunque sarà in panchina e schiera Pasalic e Pessina con ogni probabilità dal primo minuto. Pasalic e Pessina sono due ex rossoneri sbocciati però tra le fila della Dea sotto la guida di Gasparini.

Hateboer a destra e Zappacosta a sinistra guidano le fasce. Muriel avrà il peso dell'attacco. Indisponibili Toloi e Pezzella.

L'arbitro della partita sarà il signor Daniele Orsato della sezione CAN di Schio, gli assistenti saranno: Preti-Giallatini. Quarto uomo: Rapuano. Var: Irrati. Assistente Var: Dionisi.

🗣️ "It's time to reap what we've sown"

The Coach's thoughts ahead of our last home game



🗣️ “Ora raccogliamo quanto abbiamo seminato”

Le parole di Mister Pioli prima di #MilanAtalanta#SempreMilan pic.twitter.com/pe6q9FvDh8 — AC Milan (@acmilan) May 14, 2022

Atalanta i convocati di Gasparini per la sfida contro il Milan:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Palomino, Scalvini, Zappacosta.

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Malinovskyi, Miranchuk, Pasalic, Pessina.

Attaccanti: Boga, Mihaila, Muriel, Zapata.

Milan - Atalanta le quote e il pronostico

Il Milan vede la vittoria a 1,83 con il pareggio a 3,70 e la vittoria dell'Atalanta a 4.

Quote basse per un match dai risvolti imprevedibili. Meglio azzardare una quota GOL a 1,60 o una NOGOL a 2,20. Le quote over vedono il 2,5 a 1,65 mentre l'over 3,5 a 2,60. quote molto abbordabili trattandosi di squadre in striscia positiva di marcature. Il risultato esatto con la più alta probabilità di realizzazione è il pareggio per 1-1 a 7,5 seguito dal 1-0 con 8,25 e il 2-1 a 8,50. Olivier Giroud guida le quote del primo marcatore a 4,75 seguito da Zlatan Ibrahimovic a 5,50 e da Luis Muriel a 7,50.