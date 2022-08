In queste ore, la Juventus si sta preparando in vista della gara contro la Sampdoria di lunedì 22 agosto alle ore 20:45.

Per questa partita Massimiliano Allegri avrà alcune assenze, la più pesante e senza dubbio quella di Angel Di Maria. Inoltre, il tecnico ha deciso di tenere a riposo Leonardo Bonucci che ha avuto un piccolo acciacco durante la gara contro il Sassuolo: il numero 19 juventino, contro la Sampdoria, riposerà.

Per questo motivo al suo posto giocherà uno tra Federico Gatti e Daniele Rugani. Il numero 15 bianconero è favorito sul difensore toscano.

Mentre al posto di Angel Di Maria ci sarà Filip Kostic. Il serbo completerà il tridente con Juan Cuadrado e Dusan Vlahovic.

La Juventus cambia contro la Sampdoria

La Juventus, in questi giorni, si è preparata in vista della gara contro la Sampdoria. I bianconeri hanno avuto l'intera settima per fare le prove tattiche in vista del match di domani 22 agosto. Inoltre, fin da subito la Juventus ha saputo che contro la Sampdoria non ci sarà Angel Di Maria. Allegri ha diverse soluzioni e in particolare il tecnico livornese si affiderà a Filip Kostic. Il nuovo numero 17 juventino agirà in attacco: Allegri ha elogiato le sue qualità sottolineando che è un giocatore molto abile nei cross. Dunque, la squadra dovrà essere brava a riempire l'area di rigore proprio per capitalizzare al meglio le occasioni create da Kostic.

Chi conosce molto bene il numero 17 juventino è Dusan Vlahovic visto che i due sono compagni in nazionale.

Anche negli altri reparti ci saranno delle novità. In particolare in difesa, Allegri ha deciso di preservare Bonucci. Il capitano della Juventus, nel match contro il Sassuolo, ha accusato un fastidio al flessore ma è rimasto in campo per 90 minuti.

Per questo motivo, in settimana Bonucci è stato gestito con cautela, quindi contro la Sampdoria al suo posto dovrebbe giocare Federico Gatti. Il numero 15 juventino dovrebbe agire al fianco di Gleison Bremer.

Mentre sulle fasce giocheranno Danilo e Alex Sandro, rispettivamente sulla destra e sulla sinistra.

A centrocampo torna Rabiot

Anche a centrocampo la Juventus proporrà una novità rispetto alla farà contro il Sassuolo. Infatti, ci sarà il ritorno di Adrien Rabiot. Il francese prenderà il posto di Denis Zakaria. Dunque lo svizzero partirà dalla panchina. Mentre, insieme a Rabiot giocheranno Manuel Locatelli e Weston McKennie.

Nel pomeriggio di oggi 21 agosto la Juventus si è allenata al JTC e poi la squadra si sposterà in pullman in quel di Genova, dove domani 22 agosto affronterà la Sampdoria alle 20:45.