Dopo la soporifera partita di campionato che ha visto il Milan impegnato contro la Juventus è il tempo della super Champions League dove il Milan è reduce da una brillante vittoria in casa del Real Madrid. La partita con il fischio d'inizio alle ore 18:45 vedrà impegnati i padroni di casa dello Slovan Bratislava contro il Milan.

Al Tehelné pole, il Milan non può dunque permettersi un altro passo falso dato che questa partita è già la quinta su 8 della nuova formula di Champions League.

In classifica la squadra slovacca è ultima in classifica, insieme ad altre 4 compagini, ma con solamente 2 gol segnati e ben 15 subiti. I rossoneri invece stanno riprendendo posizioni in classifica in virtù delle ultime due vittorie dopo un inizio molto negativo. Sei punti in cascina per i rossoneri che vogliono rimanere in zona playoff. La squadra di Paulo Fonseca è in cerca di risposte e di continuità perduta nelle ultime uscite di campionato. Solo due punti negli ultimi due incontri contro Cagliari e Juventus.

Le cinque sconfitte subite dallo Slovan Bratislva porta Paolo Fonseca a provare una sorta di turnover per questo incontro.

Ritorna in panchina Rafael Leao a quanto detto dall'allenatore del Milan che dovrebbe far partire titolare Tammy Abraham con Camarda in panchina. Torna con la fascia da capitano Davide Calabria che avrà l'occasione di poter dimostrare il proprio valore dopo le numerose critiche piovute addosso ad Emerson Royal per le deludenti prestazioni con la maglia rossonera.

Altra chance per Samuel Chukwueze che sposterà Christian Pulisic nel ruolo di trequartista con Noah Okafor a sinistra. Centrocampo titolare con Youssuf Fofana e Tijani Reijnders che in questo momento non hanno reali sostituiti nel pacchetto dei centrocampisti.

Vladimir Weiss è alla ricerca dei primi punti in questa competizione dato che in campionato slovacco conduce con ben 35 punti in 14 partite con un vantaggio di un punto sullo MSK Zilina che però ha giocato una partita in più.

L schieramento di Mister Weiss dovrebbe prevedere una difesa a 4 con due mediani, tre centrocampisti e Srelec come singolo riferimento offensivo. Nella zona nevralgica del campo Ignateko sarà affiancato da una vecchia conoscenza rossonero ovvero Juraj Kucka il trattore ai tempi del Milan. Il numero 33 ha lasciato il Milan nel 2017 negli anni bui di un Milan che faticava come non mai rispetto alla brillante storia del club rossonero. Il trentasettenne dovrebbe aver recuperato e poter partire dal primo minuto nella sfida del suo cuore. In difesa Wimmer dovrebbe giocare a destra con Blackman a sinistra e i centrali Kashia e Bajirc. Trequarti solida e rapida con Barseghyan, Tolic e Mak.

La direzione di gara sarà affidata allo spagnolo Josè Maria Sanchez Martinez nato a Lorca.

Ad affiancarlo ci saranno gli assistenti Cabanero e Prieto. Dal campo il quarto uomo lo spagnolo Muniz Ruiz. In sala VAR Del Cerro Grande. assistito da Gomez.

Slovan Bratislava: i convocati per la sfida contro il Milan

Portieri: Hrdina, Takac, Trnovsky;

Difensori: Bajric, Blackman, Kashia, Medvedev, Mustafic, Pauscheck, Voet, Wimmer;

Centrocampisti: Kucka, Gajdos, Ignatenko, Savvidis, Szoke, Tolic,

Attaccanti: Barseghyan, Isaac, Mak, Marcelli, Metsoko, Strelec

Milan: la lista dei convocati di Fonseca per la trasferta in Slovacchia

Portieri: Maignan, Sportiello, Torriani;

Difensori: Bartesaghi, Calabria, Emerson Royal, Gabbia, T. Hernandez, Pavlovic, Terracciano, Thiaw, Tomori;

Centrocampisti: Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Reijnders

Attaccanti: Abraham, Camarda, Chukwueze, Leao, Okafor, Pulisic