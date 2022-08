Inter e Juventus lavorano per rinforzare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. I nerazzurri pensano anche al futuro e vorrebbero potenziare il centrocampo con le prestazioni di Davide Frattesi del Sassuolo. Dall'Inghilterra e dalla Serie A, invece, potrebbero esserci dei sondaggi per Federico Dimarco che sarebbe, al momento, incedibile vista la sua funzionalità nei tatticismi di Simone Inzaghi. La Juventus vorrebbe un centrocampista con attitudini offensive e non avrebbe mollato la pista che porterebbe a Nicolò Zaniolo.

Frattesi possibile investimento per il centrocampo

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il club presieduto dagli Zhang potrebbe intavolare una trattativa con il Sassuolo per la prossima stagione. I discorsi riguarderebbero Davide Frattesi, ritenuto l'erede o il vice di Nicolò Barella. Le due società si sarebbero già parlate nei mesi precedenti ma la richiesta di circa 40 milioni di euro avanzata dal Sassuolo sarebbe stata ritenuta eccessiva dai nerazzurri. L'Inter, però, avrebbe trovato una sorta di accordo con Frattesi che avrebbe potuto accettare un quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione. Sulle sue tracce si sarebbero anche Milan e Roma ma la sua partenza sarebbe rimandata al 2023.

Dimarco sarebbe valutato circa 30 milioni di euro

L'Inter avrebbe tolto dal mercato Federico Dimarco, ritenuto fondamentale da Simone Inzaghi che lo utilizza sia come esterno a tutta fascia che come terzo difensore. Piacerebbe alla Roma e a diverse club esteri: i dirigenti meneghini potrebbero prendere in considerazioni soltanto offerte di almeno 30 milioni di euro.

Attualmente è un punto fermo ma, nelle prossime sessioni di mercato, potrebbe essere sacrificato se dovessero arrivare offerte irrinunciabili che garantirebbero una netta plusvalenza alla società asiatica.

La Juventus potrebbe offrire Zakaria per Zaniolo

La Juventus non avrebbe mollato la pista Nicolò Zaniolo della Roma. I bianconeri avrebbero pensato di mettere sul piatto il cartellino di Denis Lemi Zakaria Lako Lado più un conguaglio economico di circa 30 milioni di euro.

Proposta che non dovrebbe essere presa in considerazione dai giallorossi che vorrebbero solo cash o prolungare il contratto dell'ex Inter.

Milik se salta Depay per i bianconeri

Il club della famiglia Agnelli è alla ricerca di un attaccante. Viste le difficoltà delle ultime ore per arrivare a Memphis Depay, il nuovo nome sarebbe quello di Arkadiusz Milik del Marsiglia. Il polacco tornerebbe volentieri in Italia ed avrebbe già dato il suo consenso. Le parti potrebbero incontrarsi nelle prossime ore per regalare a Massimiliano Allegri il vice Vlahovic.