La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. Partita molto bene a luglio con gli ingaggi di Angel DI Maria, Paul Pogba e con l'acquisto di Bremer, la società bianconera non ha acquistato altri giocatori, anche perché si attende prima di alleggerire una rosa formata da giocatori non utili dal punto di vista tecnico. Parliamo di Arthur Melo, ma oltre al brasiliano, potrebbero lasciare Torino anche Adrien Rabiot e Nicolò Rovella in prestito. Di certo, servono rinforzi, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo ha parlato anche Giovanni Galeone, che ha sottolineato come la Juventus, con questa rosa, difficilmente può competere in campionato ed in Champions League.

Secondo l'ex tecnico del Pescara, servono almeno quattro acquisti alla società bianconera. Soprattutto a centrocampo, si è visto come l'Atletico Madrid sia stato superiore alla Juventus. Galeone ha parlato anche della prestazione di Morata, con Bremer che da centrale di sinistra ha avuto diverse problematiche con lo spagnolo, che ha segnato 3 gol nel 4 a 0 finale per gli spagnoli. Per l'amico di Allegri, Bremer non può giocare centrale di sinistra, per questo servirebbe un Pau Torres. Ha poi lanciato una critica al tecnico toscano, sottolineando come debba imporsi sul mercato con la società come fanno Antonio Conte e Pep Guardiola.

Galeone ha dichiarato che con l'attuale rosa la Juventus non può vincere il campionato

'Pau Torres servirebbe pure adesso, Kostic a sinistra ci sa fare, è meglio di Alex Sandro a tutta fascia, ma non basta. Poi serve un centrocampista d’ordine e una punta'. Queste le dichiarazioni di Giovanni Galeone in riferimento al mercato della Juventus.

Secondo l'ex tecnico, la società bianconera ha bisogno di quattro rinforzi e con l'attuale rosa non può competere per il campionato ed in Champions League. Ha poi aggiunto: 'Io ho discusso con Max dicendogli che deve imporsi lui sul mercato con la società, i grandi allenatori hanno il diritto di farsi comprare i giocatori'.

Galeone si è detto non convinto degli eventuali acquisti di Muriel e Depay ed ha aggiunto che si aspetta di rivedere il Vlahovic della Fiorentina. Ha poi aggiunto: 'Con questi giocatori la Juventus il campionato non lo vince mai'.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando sul mercato: arriverà Filip Kostic, ma non sarà l'unico rinforzo di queste settimane. Una volta definita la cessione di Adrien Rabiot potrebbe acquistare Leandro Paredes. L'argentino potrebbe trasferirsi nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda la difesa, attualmente non si parla dell'arrivo di un centrale di sinistra, si lavora all'acquisto di una punta.