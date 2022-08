Dopo l'infortunio di Keita, il Liverpool potrebbe tornare in sede di mercato per reperire un altro regista. A tal proposito, i Reds starebbero pensando a Leandro Paredes, giocatore seguito da tempo anche dalla Juventus.

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ai microfoni di Dazn ha ammesso l'interesse per Depay, mentre su Paredes non ha detto nulla.

Il Liverpool, perso Keita per infortunio, potrebbe sfidare la Juventus per l'acquisto di Paredes

Leandro Paredes è diventato l'oggetto del desiderio di diverse squadre da quando il Paris Saint-Germain ha lasciato intendere che non lo ritiene incedibile.

Tra i club interessati al 28enne argentino ci sarebbe già da un po' di tempo la Juventus. I bianconeri avrebbero trovato un accordo di massima con il calciatore per l'ingaggio, mentre mancherebbe l'intesa con la società parigina che non accetterebbe la formula del prestito con diritto di riscatto proposta dai dirigenti della Vecchia Signora.

La trattativa, dunque, al momento sarebbe in una fase di stallo. Questa situazione potrebbe favorire l'inserimento del Liverpool di Jurgen Klopp. La squadra inglese, nel match giocato lunedì 22 agosto contro il Manchester United (risultato di 2-1 per i Red Devils), ha dovuto fare a meno di Naby Keita a causa di un infortunio che rischia di tenerlo lontano dai campi di gioco per diversi mesi.

Per questo motivo, i Reds sarebbero pronti a tornare sul mercato.

Il primo nome della lista per sostituire Keita sarebbe quello di Leandro Paredes. Il Liverpool non avrebbe particolari problemi ad accontentare le richieste del Psg che, per cedere il centrocampista argentino, vorrebbe circa 20 milioni di euro.

Juventus, Nedved conferma l'interesse per Depay: 'Può giocare con Vlahovic e al suo posto'

La Juventus, nel frattempo, starebbe portando avanti anche la ricerca di un attaccante. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri si sarebbero già accordati col Marsiglia per Milik sulla base di un prestito per 2 milioni di euro con riscatto fissato a circa 8 milioni.

La società torinese, però, avrebbe ancora in cima alla sua lista Memphis Depay. L'interesse per l'attaccante olandese è stato di fatto confermato dal vicepresidente juventino Pavel Nedved a Dazn. Il dirigente ha dichiarato: "Depay può giocare con Dusan (Vlahovic, ndr) e al suo posto. Abbiamo guardato anche lui perché è in uscita dal Barcellona. Lui può giocare non solo con Vlahovic, ma anche esterno, perché molte volte lo ha fatto a Barcellona. È uno dei nomi che stiamo valutando, come è normale che sia".