La Juve, che starebbe attendendo l'evolversi della situazione Depay, si sarebbe già cautelata bloccando Milik del Marsiglia. Nel frattempo, la Roma potrebbe inserirsi nella trattativa per Leandro Paredes, giocatore attenzionato nelle ultime settimane proprio dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Depay in stallo: i bianconeri starebbero accelerando per Milik

La Juventus sta cercando in questa parte finale del Calciomercato un attaccante da aggiungere alla rosa e, viste le difficoltà che sta riscontrando per arrivare a Memphis Depay, potrebbe dirottare definitivamente le proprie attenzioni su Arkadiusz Milik.

Il centravanti polacco, attualmente in forza al Marsiglia, verrebbe considerato una pedina "sacrificabile" dal club francese che, a conferma di questa ipotesi, starebbe trattando una sua cessione proprio con la 'Vecchia Signora'. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, le due società in questione avrebbero già trovato un'intesa di massima per il passaggio di proprietà del calciatore, strutturando un'operazione sulla base del prestito secco con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. Anche tra Juventus e Milik ci sarebbe già un accordo generale, accordo che consisterebbe in un ingaggio da corrispondere al giocatore da 3.5 milioni di euro stagionali.

La Roma dopo l'infortunio di Wijnaldum pensa a Paredes, la Juventus osserva

Leandro Paredes sarebbe uno dei grandi obiettivi della Juventus, ma le mancate cessioni a centrocampo della Vecchia Signora, avrebbero bloccato l'entrata del regista argentino. Inoltre, ad ostacolare ulteriormente l'arrivo del sudamericano alla Continassa, ci potrebbe pensare la Roma di José Mourinho.

La compagine giallorossa, infatti, dopo aver perso per almeno i prossimi 2 mesi e mezzo Georginio Wijnaldum, per la rottura della tibia, starebbe tornando sul mercato con l'intento di rimpolpare una mediana evidentemente depauperata e visti gli ottimi rapporti tra la formazione capitolina ed il PSG, indiscrezioni di giornata non escluderebbero una possibile trattativa fra le due società che coinvolgerebbe proprio Paredes.

De Paola punge la Juventus: 'Ha fatto un mercato poco lucido che mi lascia perplesso'

Nel frattempo, il giornalista sportivo Paolo De Paola ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb per fare una panoramica della Serie A.

Tra i tanti argomenti toccati dal collega, c'è stato spazio anche per il mercato della Juventus, di cui ha detto: "Il mercato della Juventus mi lascia molto perplesso, lo vedo poco lucido, senza strategie chiare. Ma se fino all'anno scorso si puntava su giovani alla de Ligt, Dybala, Kulusevski, come può Arrivabene spazzare via tutto ciò, solo per favorire le richieste dell'allenatore? Per costruire una squadra pronta si è abbandonata l'idea di una base giovane. Ora la responsabilità è di Allegri".