La Juventus è attesa da giorni importanti per quanto riguarda il mercato. La società bianconera deve lavorare per migliorare una rosa che ha bisogno di rinforzi soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Gran parte degli acquisti però dipendono anche dalle cessioni, anche perché ci sono giocatori non utili al progetto sportivo bianconero e che appesantiscono in maniera evidente il bilancio societario. Su tutti Arthur Melo e Adrien Rabiot, con il francese che negli ultimi giorni non ha accettato l'offerta del Manchester United. La società bianconera aveva trovato un'intesa economica con quella inglese per il prezzo del cartellino del francese sulla base di circa 20 milioni di euro.

Una situazione non gradita dalla Juve, che potrebbe valutare anche una rescissione contrattuale per il francese. Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Arthur Melo, ma la valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro non agevola una cessione a titolo definitivo. Potrebbe partire in prestito, con il Paris Saint Germain che potrebbe gradire il suo arrivo. A tal riguardo secondo le ultime notizie di mercato potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra Paris Saint Germain e Juventus, con Arthur Melo che potrebbe trasferirsi in prestito in Francia e Leandro Paredes a Torino. Una trattativa di mercato che sarebbe gradita alla società bianconera, Allegri vorrebbe l'argentino per migliorare l'impostazione di gioco a centrocampo.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e Paredes

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Paris siano Germain e la Juventus potrebbe fare uno scambio di mercato che riguarderebbe da una parte Arthur Melo e dall'altra Leandro Paredes. I due giocatori si trasferirebbero in prestito, con l'eventuale riscatto del cartellino che potrebbe definirsi a fine stagione.

Una situazione che potrebbe essere gradita non solo ai giocatori ma anche alle due società, che andrebbero a rinforzare il centrocampo. L'argentino piace molto alla società bianconera, che cerca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Il brasiliano invece sarebbe ideale per il gioco del Paris Saint Germain basato sul palleggio e sul supportare giocatori di qualità come Neymar e Messi.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato. A tal riguardo potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona Memphis Depay e sottoscrivere un'intesa contrattuale con la società bianconera. Per quanto riguarda la Juventus under 23 la società avrebbe definito l'acquisto di due giovani molto interessanti. Si tratta del centrocampista del Genoa Michele Besaggio e della punta del Vicenza Tommaso Mancini.