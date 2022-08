L'Inter potrebbe mettere a segno delle operazioni in uscita. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il Liverpool sarebbe finito sulle tracce di Marcelo Brozovic, che potrebbe giocare al posto di Thiago Alcantara. Potrebbero essere ceduti all'estero anche Eddie Anthony Salcedo Mora e Lucien Agoumè. In entrata, invece, si monitorerebbero sempre i difensori Francesco Acerbi della Lazio, Manuel Akanji del Borussia Dortmund e Trevoh Chalobah del Chelsea. L'ex Sassuolo sarebbe molto vicino perché potrebbe essere ingaggiato con un prestito oneroso che prevederebbe il diritto di riscatto.

Il suo contratto scade nel 2025 e non farebbe parte del progetto di Maurizio Sarri.

La rivelazione sul futuro di Marcelo Brozovic

Marcelo Brozovic sarebbe il nuovo obiettivo del Liverpool di Jurgen Klopp. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro ed ha da poco rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 2026. "Non sarebbe un acquisto facile, ma c’è ancora tempo. Sarebbe un affare. Se volessero, potrebbero comprarlo prima che il mercato finisca“. Ha dichiarato l'ex calciatore del Leeds Paul William Robinson tramite i microfoni di Football Insider. L'operazione sarebbe molto complessa e difficilmente la squadra presieduta dagli Zhang potrebbe accettare di privarsi di un calciatore che è centrale nei dettami tattici impartiti da Simone Inzaghi.

Il centrocampista dopo l'ultimo rinnovo guadagna circa 7 milioni di euro all'anno.

Agoumè e Salcedo verso l'addio nelle prossime ore di mercato

La squadra nerazzurra potrebbe poi piazzare le cessioni di Lucien Agoumè e Salcedo. Il primo avrebbe rifiutato la Cremonese e potrebbe ritornare in Francia dove ha giocato nella scorsa stagione, al Brest.

Il secondo, in prestito allo Spezia nell'anno precedente, potrebbe accettare un'esperienza in Spagna visto che club di medio-bassa classifica avrebbero preso delle informazioni. I ragazzi non sarebbero centrali nel progetto di Simone Inzaghi e potrebbero partire anche a titolo definitivo. È possibile, però, che ancora una volta si possa optare per delle operazioni in prestito.

Agoumè sarebbe stato valutato dallo staff tecnico milanese per confermarlo in rosa come alternativa di Marcelo Brozovic. Il francese, però, non ha soddisfatto Inzaghi che ha infatti dato il suo consenso per accelerare i contatti per l'arrivo di Kristjan Asllani. Salcedo non dovrebbe neanche essere tenuto in rosa come quinta punta, ruolo che potrebbe ricoprire il giovane Valentin Carboni. Il classe 2005 è ritenuto un ottimo prospetto che si è già fatto notare nella Primavera sotto la guida di Christian Chivu.