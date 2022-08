Denis Zakaria potrebbe lasciare la Juventus. Nonostante qualche buona prestazione, il centrocampista svizzero non ha convinto completamente Allegri e la dirigenza bianconera potrebbe cederlo per completare l'operazione Paredes con il Paris Saint Germain.

Juve, Zakaria nel mirino di Dortmund e Monaco

Secondo le ultime notizie di mercato l'ex mediano del Monchengladbach non è incedibile per Allegri e soprattutto per la dirigenza juventina che con un'offerta attorno ai 30 milioni di euro potrebbe decidere di cederlo. Il centrocampista svizzero sarebbe finito nel mirino di due club europei: il Borussia Dortmund che cerca il sostituto naturale di Axel Witsel passato all'Altetico Madrid, ed il Monaco che in vista della prossima stagione dove disputerà anche la Champions League vorrebbe puntellare l'organico per essere competitivo su tutti i fronti.

Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno alla Juventus che in caso di cifra giusta potrebbe optare per la cessione.

Incerto è il anche il futuro di Weston Mckennie che come il collega di reparto potrebbe lasciare Torino per un'offerta attorno ai 30 milioni di euro. Dopo il rifiuto del Manchester United, l'americano ha altre pretendenti che potrebbero mettere sul piatto una cifra congrua per strapparlo alla Vecchia Signora. Con una cessione importante, i bianconeri potrebbero così reinvestire il denaro per completare la mediana a disposizione di Allegri, con Paredes che resta l'obiettivo numero uno.

Juve, il futuro di Miretti: tra permanenza e cessione in prestito

Fabio Miretti è uno dei temi di mercato in casa Juventus.

Dopo un'ottima ultima parte di stagione, il giovane centrocampista italiano potrebbe continuare la sua avventura a Torino ed essere presente nella rosa di Allegri anche per questa stagione.

Oltre al ruolo di regista, il centrocampista potrebbe svolgere anche il ruolo di mezz'ala nel 4-3-3 del tecnico bianconero. Allegri infatti apprezzerebbe la duttilità tattica del classe 2003 e per questo vorrebbe tenerlo in rosa.

Molto però dipenderà dalle possibili uscite e soprattutto dagli acquisti che la Vecchia Signora effettuerà in quest'ultima settimana di Calciomercato. Infatti, con l'arrivo di un grande centrocampista la permanenza di Miretti potrebbe non essere scontata, visto l'interesse di alcuni club italiani su di lui. In particolare, ci sarebbe l'interesse della Cremonese e della Sampdoria che vorrebbero il giovane centrocampista bianconeri in prestito.

Chi invece dovrebbe lasciare la Juventus è Nicolò Rovella che dopo il prestito al Genoa potrebbe approdare al Monza. Il club brianzolo avrebbe infatti chiesto il prestito del giovane centrocampista bianconero.