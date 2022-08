Uno dei pilastri dell'Inter è stato sicuramente Marcelo Brozovic in questi ultimi anni. Non a caso quando manca lui la squadra sembra vada in difficoltà e anche per questo è arrivato un vice che si spera possa essere all'altezza come Kristjan Asllani. Lo status di top player della rosa a disposizione di Simone Inzaghi è stato riconosciuto anche dal ricco rinnovo di contratto firmato qualche mese fa, che lo ha portato ad essere il giocatore più pagato della rosa, insieme a Lautaro Martinez, percependo oltre 6 milioni di euro a stagione. Nonostante ciò, non mancano i club interessati a lui, su tutti il Liverpool, che sarebbe pronto a fare un tentativo nei prossimi giorni per cercare di strapparlo alla società nerazzurra, su indicazione di Jurgen Klopp.

Il Torino è ancora alla ricerca di un rinforzo tra i pali. Al momento, infatti, ci sono sempre Milinkovic-Savic e Berisha, ma non è escluso che qualcosa possa essere fatto nei prossimi giorni. I granata starebbero pensando a Alex Meret, che rischia di essere sempre più ai margini in casa Napoli, soprattutto qualora insieme a Sirigu arrivasse anche uno tra Navas e Kepa.

Liverpool su Brozovic

Il Liverpool potrebbe essere una mina vagante in queste ultime settimane di Calciomercato. I Reds hanno perso Oxlade Chamberlain per un grave infortunio e non è escluso che possano fare qualche operazione in mezzo al campo. Il pallino di Jurgen Klopp è Marcelo Brozovic, una colonna del centrocampo dell'Inter e della Croazia.

Il suo valore ormai è indiscusso e il club inglese starebbe preparando un tentativo per cercare di portarlo in Inghilterra.

Non sarà semplice, visto che "Epic Brozo" ha rinnovato il proprio contratto soltanto qualche mese fa fino a giugno 2026 a oltre 6 milioni di euro a stagione. Inoltre, l'Inter ha dimostrato in più circostanze di non saper fare a meno di Brozovic.

Gli inglesi, comunque, sarebbero pronti a fare una proposta notevole, mettendo sul piatto il cartellino del difensore Konaté più un ricco conguaglio, da oltre 20-25 milioni di euro. Da vedere se l'Inter aprirà alla trattativa o se rispedirà al mittente, visto che trovare un sostituto all'altezza sarebbe a quel punto impresa molto ardua per Ausilio e Marotta.

Torino su Meret

Tra le società maggiormente attive sul mercato in Italia c'è il Torino, che non ha fatto moltissimo tra giugno e luglio. I granata potrebbero fare qualcosa anche tra i pali e tra i nomi sondati ci sarebbe quello di Alex Meret. L'estremo difensore a Napoli rischia di restare ai margini dopo l'arrivo di Sirigu e quello ipotizzato di uno tra Kepa e Keylor Navas.

La sua valutazione si aggira sui 10 milioni di euro e la formula del prestito sembra esclusa visto il contratto in scadenza a giugno 2023 e le rimostranze nel rinnovarlo. L'unico modo per arrivare alla fumata bianca, dunque, sarebbe quella di un'offerta cash o uno scambio proprio con uno dei portieri in rosa tra Milinkovic-Savic e Berisha più un conguaglio sui 5 milioni di euro. In questo modo il Toro avrebbe il suo numero uno e il Napoli si libererebbe di un giocatore che ormai sembrerebbe ai margini del progetto.